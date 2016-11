Nach schwerer Explosion: Prozess gegen Bauarbeiter startet

Wegen fahrlässiger Tötung

Itzehoe - Gut zwei Jahre nach einer verheerenden Explosion mit vier Toten hat am Mittwoch im schleswig-holsteinischen Itzehoe der Prozess gegen zwei Bauarbeiter begonnen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Polier und dem Baggerfahrer fahrlässige Tötung und fahrlässige Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion vor. Die Männer sollen bei Erdarbeiten im Bereich einer Gasleitung in Itzehoe am 10. März 2014 nicht die erforderliche Sorgfalt eingehalten haben. Dadurch habe es zu einer Beschädigung der Leitung und der Explosion kommen können. Der Prozess am Amtsgericht ist zunächst auf drei Verhandlungstage angesetzt worden.

