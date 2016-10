Nach Urteil von „Öko-Test“: Ikea stoppt Donut-Verkauf

Gesundheitsgefahr

Hofheim - „Öko-Test“ untersuchte jüngst Donuts von verschiedenen Anbietern - mit miserablen Ergebnissen. Das Möbelhaus Ikea reagiert jetzt.

Der Möbelhändler Ikea hat den Verkauf von Donuts wegen erhöhter Mineralöl-Werte gestoppt. „Wir haben die Donuts aufgrund der Testergebnisse letzte Woche aus dem Sortiment genommen“, sagte eine Sprecherin der Möbelkette am Freitag in Hofheim. Die Zeitschrift „Öko-Test“ hatte zuvor Ergebnisse einer Laboranalyse veröffentlicht, bei der in den tiefgefrorenen „B&B Pinky“-Donuts von CSM Deutschland eine erhöhte Konzentration möglicherweise gesundheitsschädlicher gesättigter Mineralöle festgestellt wurde. Ein Sprecher der Verbraucherorganisation Foodwatch forderte am Freitag auch die anderen Anbieter der Teigwaren auf, schnell zu reagieren.

„Öko-Test“ hat für seine Oktober-Ausgabe Donuts von 15 Anbietern auf ihre Inhaltsstoffe untersucht. Alle erhielten die Note „ungenügend“. Bei elf Produkten seien die Mineralöl-Werte stark oder sehr stark erhöht gewesen. Gesättigte Mineralöle sammeln sich im Körper und können zu Organschäden führen.

dpa

