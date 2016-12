Drama in Österreich: Sechs Tote in Haus gefunden

News-Blog

Böheimkirchen - In einem Haus nahe Böheimkirchen in Niederösterreich sind am Donnerstag sechs Tote gefunden worden. Vieles deutet auf ein Familiendrama hin. Die aktuellen Entwicklungen im News-Blog.

+++ Nach Krone-Informationen waren die Kinder mehrere Tage lang nicht mehr in der Schule.

+++ In einem Haus in Österreich sind nach Polizeiangaben am Donnerstag mehrere Leichen gefunden worden. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Nach bislang unbestätigten Medienberichten handelt es sich um ein Familiendrama mit sechs Toten. Der Tatort war Medienberichten zufolge ein Gasthaus in der Nähe von Böheimkirchen zwischen Wien und St. Pölten in Niederösterreich.

Dort soll laut Kronen Zeitung eine Frau ihre 60-jährige Mutter, ihren Bruder und drei ihrer Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren erschossen haben. Danach habe sie sich selbst gerichtet. Aus Behördenkreisen wurden der Deutschen Presse-Agentur diese Angaben prinzipiell bestätigt.

Genaue Hintergründe waren zunächst weiter unklar. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren. Laut Bürgermeister Johann Hell haben in dem Haus drei Kinder gewohnt. Die Familie sei erst vor kurzem zugezogen, sagte er der dpa.

