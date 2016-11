Österreichisches Parlament steht in Flammen

Brand unter Kontrolle

Wien - Am Freitagmorgen ist das Parlament in Wien in Flammen gestanden. Der Brand war kurz nach seinem Ausbruch wieder unter Kontrolle.

„Wir konnten den Brand noch in der ersten Phase stoppen“, sagte Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Verletzte habe es deshalb nach erstem Ermittlungsstand nicht gegeben.

Das Gebäude wurde für die Löscharbeiten evakuiert. Das Feuer im Dachbereich des historischen Gebäude am Wiener Ring brach Freitagfrüh gegen 6.30 Uhr aus. Die Flammen seien auch von außen deutlich zu sehen gewesen. Zahlreiche Bürger alarmierten den Notruf. Die Feuerwehr rückte mit 70 Einsatzkräften aus. Die Brandursache und weitere Einzelheiten waren zunächst noch unklar.

dpa

