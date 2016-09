Unglück bei New York: Zug kracht in Bahnhof - 100 Verletzte

Newsblog und Video

+ © AFP Zug-Unglück bei New York. © AFP

New York - Bei einem Zugunglück nahe New York sind nach US-Medienberichten mehr als hundert Menschen verletzt worden.

Der mit Berufspendlern vollbesetzte Zug war nach Angaben der Behörden am Donnerstagmorgen (Ortszeit) entgleist und in den Bahnhof von Hoboken im Bundesstaat New Jersey gekracht.

Es habe einen Unfall gegeben, der Zugverkehr im Bahnhof Hoboken sei eingestellt worden, teilte die örtliche Nahverkehrsgesellschaft am Donnerstag mit.

Due to a NJ Transit rail incident all PATH service at the Hoboken station is suspended. Passengers are advised to use NJ Transit Light Rail. — PATH Train (@PATHTrain) September 29, 2016

US-Fernsehsender zeigten Bilder, auf denen erhebliche Sachschäden im Bahnhof zu sehen sind. Es scheint, dass das Dach herabgestützt sei, so CNN.

MORE: Multiple injuries reported in Hoboken train crash; @SteveCapus reports from scene https://t.co/WNycHeRjQ6 pic.twitter.com/Lhk5zxLG15 — CBS News (@CBSNews) 29. September 2016

Der US-Sender ABC News berichtet, zahlreiche Passagiere seien in den Trümmern eingeschlossen. Das Dach des Bahnhofs sei teilweise kollabiert, nachdem eine tragende Säule am Bahnsteig beschädigt worden war.

Die ersten Ermittlungen hätten keine Hinweise auf einen Anschlag oder eine Absicht ergeben, heißt es auf CNBC unter Berufung auf offizielle Quellen.

Der Hudson River trennt den Stadteil Hoboken in New Jersey und Manhattan in New York. Mehr als 50.000 Menschen sind täglich in dem Bahnhofsgebäude unterwegs.

dpa/hn