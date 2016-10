Ebay: Paar wollte Baby für 5000 Euro verkaufen

Polizei ermittelt

Duisburg - Eine erschreckende Verkaufsanzeige ruft die Polizei auf den Plan. Ein Paar hat ihr Baby auf der Onlinehandelsplattform angeboten. Das Mädchen sollte 5000 Euro kosten.

Wegen einer bei der Onlinehandelsplattform Ebay eingestellten Verkaufsanzeige für ein Baby ermittelt die Duisburger Polizei gegen die Eltern des Kinds. Es gehe um den Verdacht des Menschenhandels, erklärten die Beamten in der nordrhein-westfälischen Stadt am Donnerstag. Auslöser sei eine am Dienstag auf der Plattform erschienene Anzeige, in der ein 40 Tage altes Mädchen für 5000 Euro zum Verkauf angeboten worden sei.

Nach ersten Ermittlungen sei die Anzeige vom Internetanschluss der Eltern aufgegeben worden, der allerdings auch von anderen Familienmitgliedern genutzt werde, teilte die Polizei mit. Bei der Familie handelt es sich demnach um Flüchtlinge, weitere Details zur Identität nannten die Ermittler nicht.

Am Mittwochabend durchsuchten die Beamten nach eigenen Angaben deren Wohnung im Stadtteil Rheinhausen und beschlagnahmten Beweismaterial. Die Eltern wurden vernommen, das kleine Mädchen kam anschließend die Obhut des Jugendamts.

AFP

Rubriklistenbild: © dpa