Renitenter Schwarzfahrer verschanzt sich auf Zugtoilette

Polizei musste 41-Jährigen vom stillen Örtchen holen

+ © dpa (Symbolbild) Die Polizei musste am Mittwoch einen renitenten Schwarzfahrer im ICE von Frankfurt nach Erfurt von der Zugtoilette holen. © dpa (Symbolbild)

Erfurt - Die Polizei hat einen renitenten Schwarzfahrer in Erfurt aus einer Zugtoilette holen müssen. Gegen den 41-Jährigen wird nun ermittelt.

Als der 41-Jährige am Dienstag im ICE von Frankfurt nach Erfurt kontrolliert werden sollte, habe er sich auf dem Klo verschanzt, berichtete ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwoch. Beim Halt in Erfurt seien dann die Türscharniere entfernt und der Mann aus seinem Versteck geholt worden. Gegen ihn werde nun wegen Erschleichens von Leistungen sowie Hausfriedensbruchs ermittelt.

dpa