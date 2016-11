„Reichsbürger“ attackiert Polizisten mit Pfefferspray

Ein Beamter muss in Klinik

Sögel/Hannover - Ein „Reichsbürger“ hat sechs Polizisten mit einer Pfefferspray-Attacke verletzt. Ein Mann muss sogar ins Krankenhaus.

Ein sogenannter Reichsbürger hat in seiner Wohnung im niedersächsischen Sögel sechs Polizisten mit Pfefferspray leicht verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren die Beamten zu der Wohnung des polizeibekannten 42-Jährigen gefahren, weil gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Als die Beamten ihn an der Flucht hindern wollten, zielte er mit Pfefferspray auf sie. Ein Polizist musste daraufhin im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Auch der 42-Jährige wurde verletzt und kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. In der Wohnung fand sich eine geladene Schreckschusspistole. Innenminister Boris Pistorius (SPD) verurteilte den Angriff. Von den „Reichsbürgern“ gehe eine hohe Gefahr aus.

