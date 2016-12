Sonniger Winter mit kalten Nächten - Temperaturen steigen wieder

Deutschland-Wetter

+ © dpa Frostiger Morgen im Landkreis Oder-Spree nahe Sieversdorf in Brandenburg. © dpa

Offenbach - Der Eiskratzer ist für Autofahrer ohne Garage derzeit morgens unentbehrlich - daran wird sich nach Angaben der Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes auch erst mal nichts ändern.

Frostige Nächte mit Temperaturen im Bereich von minus einem bis minus neun Grad sorgen dafür, dass das Wintergefühl andauert. Dank des Hochs „Uwe“ bleibt es am Dienstag vielerorts bei sonnig-trockenem Wetter mit Höchsttemperaturen zwischen null und fünf Grad, sagte die Meteorologin Magdalena Bertelmann am Montag. In Flusstälern könne allerdings auch eine „trübe Nebelsuppe“ den Blick zum Himmel versperren.

Voraussichtlich von Mittwoch an wird es aber wieder etwas wärmer mit Temperaturen bis zu zehn Grad. Vor allem in Küstennähe dürfte es auch immer wieder mal regnen, andernorts zeigt sich eine Wolkendecke - da ist Regen zumindest nicht ausgeschlossen. Auf Weihnachtsmarktbesuchen sollte jedenfalls der Regenschirm statt gefütterter Handschuhe bereit gehalten werden, riet Bertelmann.

Die - noch vorsichtige - Prognose für das dritte Adventswochenende lässt ein mildes, aber auch windiges und teilweise nasses Wochenende erwarten. Mit Sonnenschein wird voraussichtlich nur der äußerste Süden Deutschlands verwöhnt.

dpa