Sprengstoffverdacht löst Großeinsatz auf Autobahn in Bayern aus

Bei Einreisekontrolle

Kiefersfelden - „Sprengstoffähnliche Gegenstände“ in einem Auto haben in der Nacht zum Freitag auf der Autobahn 93 nahe dem oberbayerischen Kiefersfelden (Kreis Rosenheim) einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.

Eine Streife hatte bei einer Einreisekontrolle vier Personen mit der verdächtigen Ladung entdeckt, teilte die Polizei mit. Daraufhin wurde die Autobahn in beiden Richtungen gesperrt. Sprengstoffexperten des Landeskriminalamtes und ein Großaufgebot an Sicherheitskräften waren im Einsatz. Zur Identität der vier Personen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Straße wurde am Morgen wieder freigegeben.

dpa

