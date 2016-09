Big Bang Theory: Traumhochzeit mit Sensations-Bekanntschaft zum Staffelstart

Achtung, Spoiler!

Zum Start von Staffel 10 gab's gleich zum Auftakt eine Traumhochzeit und ein Rendez-Vous mit Pennys Familie.

Pasadena - Sie haben es noch einmal getan! Nachdem Penny und Leonard bereits in Staffel 8 in Las Vegas geheiratet haben, folgt jetzt die Hochzeit in Weiß. Die eigentliche Überraschung sind jedoch die Gäste... Achtung, Spoiler!

So lange wurden die Fans schon auf die Folter gespannt, jetzt wird das Warten endlich belohnt: Nach ihrer heimlichen Take-Away-Hochzeit in Las Vegas in Staffel 8 heiraten Leonard und Penny noch einmal - in Slow Motion sozusagen, zum Dahinschmelzen und Genießen... Nunja, wie romantisch sich der große Tag wirklich gestalten wird, bleibt bei den tollpatschigen Freunden der Nerd-WG abzuwarten.

Fest steht, dass die Macher der beliebten US-Sitcom zur Feier ein paar ganz besondere Gäste eingeladen haben: Pennys Mutter Susan und ihr drogendealender Bruder Randall! Die beiden hatte man im Gegensatz zu Pennys Papa Wyatt in den vorangegangenen Staffeln noch nicht kennengelernt.

Gespielt wird Susan von einer echten Serien-Queen: Katey Sagal, vielen noch bekannt als "Peggy Bundy" aus "Eine schrecklich nette Familie". Den Bruder, der zu Pennys Leidwesen ein Meth-Labor betreibt, verkörpert Schauspieler Jack McBrayer.

Foto auf Instagram zeigt Pennys Familie vorab

Bereits am Montag zum Start von Staffel 10 in den USA postete Kaley Cuoco, alias "Penny", auf ihrem Instagram-Account ein Foto der frisch vermählten Hofstadters mit Pennys Mama, Papa und Bruder. Außerdem auf Instagram: Das Brautpaar in trauter Zweisamkeit, Penny mit ihrer Familie auf der Couch und die versammelte Hochzeitsgesellschaft.

Ob es zwischen Penny und Leonard auch im echten Leben funkt? Gerüchte hierzu gab es im Netz jedenfalls en masse. Noch im März wurde über eine neuerliche Liebschaft spekuliert. Inzwischen dürfte es sich in der Gerüchteküche jedoch ausgebrodelt haben, denn Cuoco hat scheinbar endlich ihren "Topfdeckel" gefunden. Es könnte etwas ernstes sein, schließlich teilt sich Cuoco nun sogar ihren Instagram-Account mit Karl Cook. ER ist professioneller Reiter und passt daher perfekt zu Pferde-Närrin Kaley Cuoco.

Staffelstart in Deutschland vermutlich im Januar 2017

Wer trotzdem lieber Leonard und Penny beim Turteln zuschaut, der muss hoffentlich nicht mehr lange auf Staffel 10 warten: Vermutlich läuft die neue Staffel im Januar 2017 im deutschen Fernsehen an. Ob Sheldon und Amy ihrerseits heiraten und Comicladenbesitzer Stuart endlich auch eine Freundin bekommt? Vier Monate lang können wir unserer Phantasie noch freien Lauf lassen...