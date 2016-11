Unglaublich! Mann bedroht Halloween-Kinder mit Waffe

Motiv zunächst unklar

+ © dpa Ein Mann hatte in Eschach vier Halloween-Kinder mit einer Waffe bedroht. © dpa

Eschach - Mit einer Schreckschusswaffe hat ein 27-Jähriger in Baden-Württemberg mehrere Kinder bedroht, die ihn am Halloween-Abend an der Haustür um Süßigkeiten gebeten haben.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Mann in Eschach die vier Kinder zwischen 12 Jahren und 13 Jahren zuerst abgewiesen. Als diese sich umgedreht hatten, holte der Mann die Waffe hervor und gab einen Schuss ab. „Dabei drohte er ihnen auch, dass er für sie keine Süßigkeiten hätte, sondern den Tod“, hieß es von der Polizei.

Die Kinder rannten weg und riefen die Beamten, die den 27-Jährigen festnahmen und die Waffe beschlagnahmten. In welche Richtung der Mann genau geschossen hatte, war ebenso wie sein Motiv zunächst unklar. „Aber ein Scherz ist das keiner mehr“, sagte ein Sprecher der Polizei.

dpa