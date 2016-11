Wer hat Carolin G. (27) gesehen? 

Joggerin in Freiburg vermisst

Die Polizei veröffentlichte dieses Foto von Carolin G. im Jogging-Outfit, das sie zuletzt trug.

Freiburg - Die Ermittler in Freiburg suchen mit einem Großaufgebot an Polizisten, Suchhunden und Polizeihubschraubern nach einer vermissten Frau.

Die 27-jährige Carolin G. aus Endingen war am frühen Sonntagnachmittag aufgebrochen, um zu joggen. Nachdem sie nicht wie von ihr angekündigt nach einer Stunde zurück war, meldeten Angehörige sie am Sonntagabend als vermisst.

Am Montagabend waren die intensiven Suchmaßnahmen nach Einbruch der Dunkelheit unterbrochen worden. Da es nach wie vor keine Spur von der Vermissten gab, wurden sie am Dienstag fortgesetzt. Das teilte das Polizeipräsidium in Freiburg mit, das ein Fahndungsfoto von der Gesuchten veröffentlichte.

afp