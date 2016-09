Pause vom Altweibersommer: Wochenende wird wechselhaft

Willkommener Regen nach Trockenheit

Offenbach - Der sonnige Altweibersommer macht bald eine Verschnaufpause. Vorboten sind Ausläufer von Tief „ex-Karl“, die an diesem Mittwoch zuerst über Norddeutschland für Wolken, Wind und ein paar Regentropfen sorgen.

In der Mitte und im Süden scheint zunächst weiterhin die Sonne. Dort erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach für Donnerstag noch einmal einen klassischen Spätsommertag bei Temperaturen über 25 Grad. Der Norden muss sich dagegen auf kühlere 18 Grad einstellen.

Der Freitag wird dann überwiegend nass. Die kräftigen Schauer hätten auch ihr Gutes, meint DWD-Meteorologe Simon Trippler: „Der Regen dürfte angesichts der wochenlangen Trockenheit sehr willkommen sein.“ Zum Wochenende hin bleibt es wechselhaft und feucht. Von Norden kommend zieht eine Regenfront über das Land, die das Wetter am Samstag und Sonntag mitbestimmt. Die Thermometer zeigen dann Werte um die 20 Grad an. Zum Auftakt der neuen Woche ist Besserung in Sicht - der Vorhersage nach kehrt der Altweibersommer zurück.

dpa

