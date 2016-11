Wintereinbruch wird Mopeddieben zum Verhängnis

Verräterischer Schnee

Schwerin - Plötzlich ist er da, der Winter. Autofahrer stöhnen über den Schnee, die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern hat Frau Holle jedoch die schnelle Lösung einer Straftat zu verdanken.

Wie die Polizei in Rostock mitteilte, wurde in Schwerin in der Nacht zum Mittwoch der Diebstahl eines Mopeds gemeldet. Das Gefährt war demnach gesichert vor einer Haustür abgestellt - und wurde auch schnell wieder gefunden.

"Die sofort eingesetzten Polizeibeamten mussten nur den Spuren im Schnee folgen und konnten so das Moped zusammen mit den Tätern in der Nähe stellen", erklärte die Polizei. Beide müssten 17- und 18-Jährigen sich nun wegen gemeinschaftlichen Diebstahls verantworten. "Das Moped konnte an seinen glücklichen Besitzer zurückgegeben werden", hieß es.

afp

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa