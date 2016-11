Zug stößt mit Milchlaster zusammen: 18 Verletzte

Unfall in den Niederlanden

+ © AFP Beim Zusammenprall eines Personenzuges mit einem Milchlaster sind im Norden der Niederlanden 18 Menschen verletzt worden. © AFP

Groningen - In der Nähe eines Dorfes im Norden der Niederlande fährt ein Lastwagen über die Bahngleise. Schranken gibt es nicht. Dann kommt der Zug und der Aufprall. Und es war nicht das erste Unglück.

Beim Zusammenprall eines Personenzuges mit einem Milchlaster sind im Norden der Niederlanden 18 Menschen verletzt worden. Elf von ihnen mussten in Krankenhäusern behandelt werden, teilten die Behörden am Freitag in Groningen mit. Keiner schwebe in Lebensgefahr. Der Fahrer des Lastwagens wurde vorläufig festgenommen.

Der Lastwagen war gegen 12 Uhr beim Dorf Winsum in der nordöstlichen Provinz Groningen auf einem unbeschrankten Bahnübergang mit dem Zug zusammengeprallt. Danach war der erste Waggon entgleist, meldeten die Behörden. Die Rettungskräfte waren schnell zur Stelle.

Die meisten der rund 70 Passagiere konnten selbst unverletzt aus den Waggons steigen. „Es herrschte Panik“, sagte eine Frau dem niederländischen Radio. Die meisten Verletzten hatten Schnittwunden durch zersplittertes Glas. Auch der Fahrer des Lastwagens wurde nach Angaben der Behörden leicht verletzt. Der Lokführer blieb unversehrt.

Die Behörden leiteten eine Untersuchung nach der Ursache ein. Es war nicht das erste Unglück an diesem Bahnübergang. 2014 waren dort zweimal Autos mit einem Zug zusammen gestoßen. Dabei waren jeweils die Fahrer der Wagen getötet worden.

Im Sommer hatte das Verkehrsministerium beschlossen, die Bahnübergänge bei dem Dorf besser zu sichern.

dpa