Schwarzfahrerin mit Marihuana im Kopfkissen erwischt

Bahncard und Ausweis eines Mannes dabei

+ © dpa Aus diesen Hanfpflanzen kann Marihuana hergestellt werden. © dpa

Frankfurt/Main - Weil sie mit einer Bahncard eines männlichen Reisenden Zug fuhr, wurde eine junge Frau von der Polizei aufgegriffen. Auf der Wache gab‘s die nächste Überraschung.

Schwarzfahren und Drogentransport ist eine schlechte Kombination: Diese Erfahrung musste eine 27-jährige Frau machen, die am späten Mittwochabend am Frankfurter Flughafen festgenommen wurde. Die Frau war in einem ICE aus Mannheim bei der Fahrkartenkontrolle mit einem Fahrschein und der Bahncard eines männlichen Reisenden aufgefallen, wie ein Sprecher der Frankfurter Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Personalausweis, den sie auf Nachfrage zückte, zeigte ebenfalls ein fremdes Gesicht. Als auf der Polizeiwache die wahre Identität der Frau festgestellt werden sollte, fanden die Beamten nicht nur den echten Personalausweis, sondern in einem Kopfkissen auch fast ein Kilo Marihuana. Gegen die 27-Jährige laufen nun Ermittlungen wegen Drogenbesitzes.

