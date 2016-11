Bahn: Bald kostenloses WLAN in Regionalzügen

Gute Nachrichten für Pendler

+ © dpa Gute Nachrichten für Pendler: Die Bahn plant kostenloses WLAN in Regionalzügen. © dpa

Nach der Ausrüstung aller ICE-Züge mit kostenlosem WLAN bis zum Jahresende plant die Deutsche Bahn das schnelle Internet nun auch in den Regionalzügen.

"Die Versorgung mit schnellem Internet im Nahverkehr ist bislang allenfalls rudimentär", sagte Jörg Sandvoß, Vorstandschef von DB Regio, der "Welt am Sonntag". Deshalb starte das Unternehmen jetzt eine Initiative für WLAN im Regionalverkehr.

Von den täglich rund 6,2 Millionen in Deutschland beförderten Passagieren im Schienenverkehr sitzen 5,2 Millionen in Nahverkehrszügen. Die Bahn hat ihr komplettes Regio-Netz geprüft und festgestellt, dass es bei 87 Prozent der Schienenwege entlang der Strecke Netzabdeckung gibt. Durch ein neues technisches System sollen die drei großen Kommunikationsanbieter so gebündelt werden, dass alle Kunden in den Regionalzügen beim Surfen immer auf einen davon zugreifen können.

WLAN soll kostenlos sein

Der Service soll kostenlos sein. "Ich gehe davon aus, dass die Fahrgäste nicht für die WLAN-Nutzung bezahlen wollen und das auch nicht tun müssen", sagt Sandvoß. Die Kostenübernahme liege "in erster Linie in der Verantwortung der Aufgabenträger". Das sind die Organisationen, die den Bahnverkehr bestellen.

Thomas Geyer, Präsident der Dachorganisation der Aufgabenträger (BAG-SPNV), befürwortet die Pläne der Bahn grundsätzlich. "Schnelles Surfen im Internet ist ein Qualitätsmerkmal, das dem Schienenverkehr hilft, sich gegenüber den Bussen zu behaupten", sagte er der "WamS".

Die Bahn hatte bereits angekündigt, mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember allen Kunden im Fernverkehr kostenloses WLAN auch in der zweiten Klasse anzubieten. Dabei wird aber anders als in der ersten Klasse das verfügbare Datenvolumen begrenzt.

afp