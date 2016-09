So kämpfen die Mitarbeiter von Kaiser's Tengelmann um ihre Jobs

Aktionswoche für Edeka-Fusion

+ © dpa Vor allem Nordrhein-Westfalen würde es hart treffen, wenn die Fusion Edeka/Tengelmann scheitert. © dpa

Die Lage der von der Zerschlagung bedrohten Supermarktkette Kaiser's Tengelmann spitzt sich weiter zu. Die Mitarbeiter versuchen nun, die Konkurrenz zum Einlenken zu bewegen.

Mitarbeiter der Lebensmittelkette Kaiser's Tengelmann wollen in dieser Woche mit Aktionen auf den drohenden Verlust ihrer Arbeitsplätze aufmerksam machen. Zweck der Aktion sei es, Rewe und die anderen Beschwerdeführer dazu zu bewegen, ihre Klage beim Oberlandesgericht Düsseldorf gegen die Ministererlaubnis für die Fusion Edeka/Tengelmann zurückzuziehen. „Wir wollen nicht einfach zusehen, wie die Chance verspielt wird, unsere Arbeitsplätze zu retten“, teilten die Mitarbeiter der Deutschen Presse-Agentur mit.

Es drohe die Zerschlagung von Kaiser's Tengelmann. Dutzende Filialen sollen tatsächlich zur Schließung anstehen. Vor allem Nordrhein-Westfalen würde es hart treffen: 3000 der 4000 Mitarbeiter dort müssten wohl gehen, hatte eine mit der Sache vertraute Person am Sonntag gesagt. Beraten wird der Plan am kommenden Freitag vom Aufsichtsrat.

Grund für die Misere ist die festgefahrene Fusion von Kaiser's Tengelmann mit dem Marktführer Edeka. Der Zusammenschluss liegt derzeit auf Eis und wird vor Gericht geklärt. Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hatte mit einer Ministererlaubnis den Weg für die vom Kartellamt untersagte Fusion zwar wieder frei gemacht. Doch das Oberlandesgericht Düsseldorf kassierte diese Erlaubnis wieder ein, nachdem Wettbewerber wie Rewe dagegen vorgegangen waren. Edeka und Gabriel sind anschließend vor den Bundesgerichtshof (BGH) gezogen. Der will am 15. November eine erste Entscheidung treffen.

Rewe signalisiert Bereitschaft zum Gespräch

Der Handelskonzern Rewe hat bislang keine Einladung zu einem Spitzentreffen zur Rettung der rund 15 000 Arbeitsplätze bei der Supermarktkette Kaiser's Tengelmann erhalten. Das sagte ein Unternehmenssprecher in Köln am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Weder gebe es eine Einladung zu einem runden Tisch, noch etwa zu einem Vier-Augen-Gespräch zwischen Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub und Rewe-Chef Alain Caparros. Der Sprecher betonte, Rewe sei aber gesprächsbereit. Dies habe Caparros noch am Freitag in einer E-Mail an Haub betont.

dpa