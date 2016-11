Massive Störungen bei der Telekom

Tausende Kunden bundesweit betroffen

Berlin – Tausende Telekom-Kunden sind bundesweit offenbar im Moment ohne Telefon, Internet und Fernsehen.

Kunden der Deutschen Telekom haben am Sonntag mit einer Störung ihrer Anschlüsse zu kämpfen gehabt. „Es liegt eine Störung vor. Ausmaß und Umfang sind noch unklar“, sagte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die Probleme dauerten am Abend zunächst an. „Einen Zeitpunkt für die Behebung der Störung können wir derzeit noch nicht nennen“, teilte der Konzern auf seiner Facebook-Seite „Telekom hilft“ weiter mit. Betroffen seien Internet, Telefonie und Fernsehen. „Wir arbeiten an der Behebung der Ursache.“

Auch das Portal allestörungen.de verzeichnete am Nachmittag einen massiven Anstieg der Meldungen bei der Telekom. Störungen werden aus dem gesamten Bundesgebiet gemeldet, vor allem aus den größeren Städten: Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Frankfurt am Main, Dortmund, Dresden, Bremen, Hannover und Essen.

Nach Informationen der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ soll es sich wohl um eine bundesweite Störung handeln. Kunden berichteten demnach von einem „Totalausfall Internet und Telefon seit 16 Uhr“.

Auch in den sozialen Medien machten User ihrem Ärger Luft: „Haben schon den ganzen Tag Probleme mit unserem Internet. Mal fällt das WLAN aus, dann ist es wieder da. Sehr nervig“, schrieb beispielsweise ein Nutzer im Kurznachrichtendienst Twitter.

Im Juni war es bei der Deutschen Telekom zu einem massiven Ausfall des Mobilfunknetzes gekommen. Grund war eine Datenbankfehler, der dazu geführt hatte, dass die SIM-Karten der Handys nicht mehr korrekt in das Netz eingebucht werden konnten.

