Möglicher Sieg Trumps schickt Börsen auf Talfahrt 

US-Wahl 2016

© AFP Die Börsen reagieren auf die US-Wahl 2016.

Tokio - Die Börsen reagieren auf die bevorstehende Entscheidung bei der US-Wahl 2016 - mit einer Talfahrt.

Die Aussichten auf einen möglichen Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl sorgen für Talfahrten an den asiatischen Börsen. Die Börse in Tokio stürzte am Mittwoch um 5,5 Prozent ab, die Börse in Hongkong gab fast drei Prozent nach. Deutlich im Minus waren auch die Kurse in Sydney, Seoul und Bombay. Anleger flüchteten sich dagegen in sicherere Werte und investierten in Gold und den japanischen Yen. Infolge dessen legte der Goldpreis am Mittwoch um 5,4 Prozent zu. Eine Feinunze notierte zeitweise bei 1337,38 Dollar (1211 Euro).

Die mexikanische Währung fiel gegenüber dem Dollar auf ein historisches Rekordtief. Für einen Dollar waren 20,4401 Pesos fällig - und damit erstmals überhaupt mehr als 20 Pesos. Der Milliardär Trump hatte in der Vergangenheit immer wieder mit abfälligen Äußerungen über Mexikaner für Schlagzeilen gesorgt. Die Börsen hatten in den vergangenen Tagen auf einen Wahlsieg der Demokratin Hillary Clinton gesetzt. Trump wird von den Anlegern als Unsicherheitsfaktor betrachtet. Der 70-jährigen Rechtspopulist hat inzwischen aber die besseren Chancen, das Rennen um das Weiße Haus zu gewinnen.

afp