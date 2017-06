ADAC warnt: Vorsicht vor falschen Pannenhelfern in Osteuropa

Vorsicht Falle: Der ADAC warnt vor Betrügern, die in Osteuropa in den Farben des Autoclubs auftreten, um Pannenhilfe und Reparaturen für viel Geld anzubieten. Das Bild zeigt ein Fahrzeug im ADAC-Look in Serbien. Foto: ADAC/dpa-tmn

© ADAC