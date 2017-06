"Alptraum": Wo sich Deutsche niemals ins Auto setzen würden

Freiwillig auf das Auto verzichten? Für viele deutsche Urlauber undenkbar. Doch mancher Ort entpuppt sich als wahrer Alptraum. Das besagt eine aktuelle Umfrage.

Des Deutschen liebstes Fortbewegungsmittel im Urlaub ist und bleibt das Auto. Auch jetzt, zu Beginn der Urlaubssaison 2017, verreisen wieder zahlreiche Urlauber mit dem Pkw. Doch laut einer Umfrage von AutoScout24 würden sich die Deutschen keinesfalls in jeder Stadt hinters Steuer setzen. Bangkok, Tokyo und Mexiko-Stadt stehen an der Spitze der dieser Horrorliste hiesiger Autofahrer, aber auch in einigen europäischen Metropolen lassen viele den Wagen lieber stehen. In einer repräsentativen Studie wurden im Auftrag von AutoScout24 rund 1.000 Deutsche im Alter von 18 bis 65 Jahren zum Thema "Sommerurlaub" befragt. Männer zeigten sich im Vergleich zu Frauen als selbstbewusstere Fahrer. Außerdem offenbarte sich, dass sich Autofahrer mit steigendem Einkommen eher auch in Kairo & Co. ans Steuer setzen.

Top 3 der "bedrohlichsten" Städte: Bangkok, Tokyo, Mexiko-Stadt

Die meisten Fahrer schrecke das Gewusel auf Asiens Straßen ab, so die Umfrage. 60 Prozent der befragten Deutschen gaben etwa an, dass sie sich in Bangkok niemals hinters Steuer setzen würden. Auf Platz zwei der bedrohlichsten Autostädte folge dann Tokyo – 54 Prozent der Befragten ließen den Wagen hier lieber stehen. Immer noch jeder Zweite (49 Prozent) würde das Autofahren in Mexiko-Stadt eher anderen überlassen. Weitere 47 Prozent würden nicht in Kairo fahren, New York (41 Prozent) und London (38 Prozent) gelten bei den Befragten ebenfalls als ziemlich gefährlich. Die italienische Hauptstadt Rom hingegen trauten sich die meisten zu, nur 28 Prozent hätten mehr als nur Respekt. Und Berlin? Die deutsche Hauptstadt werde weniger chaotisch wahrgenommen: Nur neun Prozent der Deutschen würden hier auf das eigene Auto verzichten.

Männer selbstbewusster als Frauen

24 Prozent der Befragten, also ein Viertel, sagten, sie würden sich die Fahrt in allen Städten zutrauen. Männer zeigten sich hierbei selbstbewusster als Frauen: Während sich 27 Prozent der Fahrer überall ans Steuer setzen würden, sind es bei den Fahrerinnen nur 20 Prozent. 13 Prozent der Frauen würden nach eigener Aussage auch nicht in Berlin fahren (Männer: fünf Prozent). Und auch während der Rom-Reise fühlten sich 34 Prozent der befragten Frauen sicherer, wenn der Mann am Steuer sitzt. Sie selbst trauten sich die Fahrt zwischen Colosseum und Trevi-Brunnen nicht zu. Bei den Männern waren es 21 Prozent, die nicht in Rom fahren würden. Auch der Linksverkehr in London schreckt laut der Untersuchung einen Teil der Damenwelt ab: 46 Prozent lassen den Autoschlüssel auf ihrer Reise in die Hauptstadt des Vereinigten Königreichs lieber zu Hause. Bei den Männern fühlen sich nur 30 Prozent unwohl in London.

In exotischen Städten Auto fahren? Lieber nicht

Laut AutoScout24 üben sich auch jüngere Autofahrer eher in Zurückhaltung, wenn sie in exotischen Städten ein Auto steuern sollen. Nur 18 Prozent der Deutschen zwischen 18 und 29 Jahren würden demnach in all den genannten Metropolen fahren, dafür aber 28 Prozent der Befragten von 30 bis 39 Jahren. Bei Fahrern über 50 scheint das Selbstbewusstsein wieder leicht zu sinken: In dieser Altersgruppe würden sich nur 23 Prozent in Bangkok, Tokyo usw. ans Steuer wagen.

Mehr Geld gleich mehr fahrerisches Selbstbewusstsein?

Am Ende stellt die Studie noch einen interessanten Zusammenhang zwischen höherem Einkommen und größerem Vertrauen in die eigenen Fahrküste her. So kommt die Befragung zu dem Ergebnis, dass nur 20 Prozent von denen, die über ein Haushaltsnettoeinkommen von unter 1.500 Euro verfügen, auch überall selbst fahren. Dem gegenüber würden 23 Prozent der Befragten, die zwischen 2.000 und 2.500 Euro verdienen, auch ohne Weiteres durch die Straßen von Kairo oder Moskau kurven. Wer mehr als 3.800 Euro nach Hause bringt, traut sich anscheinend noch mehr zu – 28 Prozent würden sorgenlos aufs Gaspedal treten, auch wenn es über die fünfspurigen Autotrassen Tokyos geht.

Überblick der "Alptraum"-Städte: Wo sich deutsche Autofahrer nicht ans Steuer setzen würden

Stadt Gesamt Frauen Männer Bangkok 60 Prozent 66 Prozent 53 Prozent Tokyo 54 Prozent 62 Prozent 46 Prozent Mexiko-Stadt 49 Prozent 53 Prozent 44 Prozent Kairo 47 Prozent 54 Prozent 41 Prozent New York 41 Prozent 53 Prozent 30 Prozent London 38 Prozent 46 Prozent 30 Prozent Moskau 38 Prozent 42 Prozent 34 Prozent Johannesburg 34 Prozent 39 Prozent 30 Prozent Rom 28 Prozent 34 Prozent 21 Prozent Berlin 9 Prozent 13 Prozent 5 Prozent Ich würde in allen Städten fahren 24 Prozent 20 Prozent 27 Prozent

Quelle: www.autoscout24.de / Innofact; Basis: 1.027 Befragte / Mehrfachantworten waren möglich

