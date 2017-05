8er BMW: Luxuscoupé als Antwort auf Maserati und Co.

Am kommenden Freitag (26. Mai) richten sich die Blicke an den Comer See. Dann präsentiert BMW einen Ausblick auf den neuen 8er BMW.

Lange hat es gedauert, jetzt ist es soweit! Am nächsten Freitag gibt es beim Oldtimerevent Concorso d’Eleganza einen ersten Ausblick auf die Neuauflage des BMW 8er.

Es könnte das Comeback des Jahres werden. Bereits am 11. Mai hatte Harald Krüger, Vorstandvorsitzender der BMW Group, auf der Hauptversammlung ein neues Konzeptcar angekündigt. Am kommenden Freitag (26.5.) ist es nun soweit. Eine seriennahe Designstudie, um die die Bayern bislang noch ein kleines Geheimnis machten, soll offiziell vorgestellt werden und gleichzeitig einen Ausblick auf ein neues Luxuscoupé geben. Die Rede ist vom BMW 8er.

BMW 8er: Präsentation anlässlich eines Schönheitswettbewerbs

Geplant ist die erstmalige Präsentation der Studie für die jährliche Veranstaltung Concorso d'Eleganza Villa d'Este. Bei dem "Schönheitswettbewerb" am Comer See, der seit Beginn des Jahrtausends unter der Schirmherrschaft von BMW steht, werden normalerweise Oldtimer ausgezeichnet. Zufällig ausgewählt ist der Premierenort aber sicher nicht, soll der neue '8er' doch Dynamik, Sportlichkeit und Luxus verkörpern.

Kampfansage an die Konkurrenz mit "Sportcoupé der Luxusklasse"

Optisch scheint dies zu gelingen. Es wurden bereits Erlkönige gesichtet - dabei zeigte sich ein Trend hin zu einer deutlich flacheren und sportlicheren Front- und Heckpartie sowie stark betonten Kotflügeln. Der BMW 8er (intern G17 genannt) soll auf jeden Fall auf das durchaus erfolgreiche, aber inzwischen technisch etwas in die Jahre gekommene 6er Coupé folgen. Eine Kampfansage an Konkurrenten wie Maserati, Mercedes oder Aston Martin: "Wir untermauern damit unseren Führungsanspruch im Luxussegment. Und so viel kann ich schon jetzt verraten: Es wird ein echtes Sportcoupé der Luxusklasse", wird Krüger in einer Pressemeldung zitiert.

Unter der Haube wird der neue 8er, der schon 2018 an den Start gehen soll, voraussichtlich die üblichen Turbomotoren mit sechs oder acht Zylindern und einem Leistungsspektrum zwischen 350 und 650 PS (Topmodell M8) bieten. Dazu unter anderem Allrad, Achtgang-Automatik und die BMW-typischen Fahrerassistenzsysteme. Preislich soll es bei 150.000 Euro liegen.

Wiederauferstehung eines Kultautos

Der 8er BMW wurde zwischen 1989 und 1999 bereits zehn Jahre lang produziert, aufgrund von wenig erfolgreichen Verkaufszahlen dann aber eingestellt. Es war damals das teuerste BMW-Modell, wahlweise mit V8- und V12-Motor und inzwischen sehr seltenen Schlafaugen. Am Wochenende sind nun alle Augen auf den Comer See gerichtet, um das Comeback dieses Luxuscoupés mitzuerleben.

Von Matthias Opfermann