Neue Generation des BMW X5: Erlkönig auf dem Nürburgring abgelichtet

Vier Jahre sind bereits seit der Markteinführung der dritten Generation des X5, interne Modellbezeichnung F15, vergangen. Nach fünf Jahren Entwicklungszeit wird BMW 2018 einen Nachfolger präsentieren. Dessen Erlkönig bekamen Fotografen der "Auto Bild" kürzlich erstmals vor die Linse - und zwar bei Testfahrten auf dem Nürburgring. Den neuen X5 Erlkönig sehen Sie im Video am Ende des Artikels.

Optisch und vom Design her wird sich die Baureihe "G05", wie die vierte Generation des Premium-SUV BMW-intern heißt, wohl nur geringfügig verändern. Auch die Abmessungen dürften weitestgehend gleich bleiben.

+ Die hier abgebildete dritte Generation des X5 wird 2018 abgelöst. © BMW

Dafür gibt es Veränderungen im Inneren. So wartet der bayerische SUV mit einigen technischen Innovationen auf. Der neue X5 wird nämlich auf der sogenannten CLAR-Plattform basieren, die sich durch Leichtbaumaterialien wie Carbon, Aluminium und Magnesium auszeichnet. Dadurch spart der X5 Einiges an Gewicht ein. Die CLAR-Plattform soll nicht nur leichter sein, sondern auch verwindungssteifer und dürfte in Zukunft bei weiteren SUV- und anderen Baureihen verbaut werden.