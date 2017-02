„Manta, Manta“ Filmauto steht jetzt im Museum 

Nur echt mit dem Fuchsschwanz: Der Original-Manta aus dem Kino-Kultfilm „Manta, Manta“ ist nun ein Fall für das Haus der Geschichte in Bonn.

Am Montag traf das Auto, an dessen Seite Til Schweiger 1991 sein Kinodebüt feierte, in dem Museum ein. Das bunte Fahrzeug soll dort in der neuen Ausstellung „Geliebt - Gebraucht - Gehasst.

Mit einem getunten Manta heizt Schweiger alias Bertie im Film „Manta, Manta“ durch den Kohlenpott. Die Actionkomödie feiert den „Manta-Mythos.“

+ Buntes Lenkrad und Fuchsschwanz am Rückspiegel. © dpa

Die Deutschen und ihre Autos“ zu sehen sein, die das Haus vom 9. März an zeigt. Es steht darin für ein Beispiel, wie bestimmte Automarken und die Ausstattung von Autos als Spiegel sozialer Milieus und Persönlichkeiten gedeutet werden können.

dpa