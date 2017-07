Skoda Citigo: Frisch aufgemotzt für die City

Skoda spendiert seinem Kleinsten sechs Jahre nach Marktstart ein umfassendes Facelift. Der Basispreis des Citigo bleibt unverändert: Mindestens 9.770 Euro kostet der schnuckelige Stadtflitzer, der mit zwei Benzinantrieben mit 60 bzw. 75 PS oder mit Erdgas (68 PS) bei den Händlern vorfährt. Unsere ersten Fahreindrücke von dem Tschechen:

Gewachsen ist er – um 3,4 Zentimeter auf jetzt 3,64 Meter. Motorhaube und Kühlergrill wurden schärfer konturiert. In die breiteren Stoßfänger wurden rechteckige Nebelscheinwerfer integriert, optional gibt es sogar ein Abbiegelicht. Und am Heck prangen neuerdings dunkel getönte Leuchten.

Innen wirkt der Kleine ansehnlich und übersichtlich: Im neu gestalteten Cockpit und an den Türen erzeugen helle Kunststoffflächen ein angenehmes Ambiente. Das Kombi-Instrument im Cockpit wurde überarbeitet. Optional steht ein Multifunktionslederlenkrad zur Wahl , serienmäßig ist dagegen die elektromechanische Servolenkung. Außerdem ist jetzt eine Klimaautomatik an Bord. Ein fest eingebautes Navi ist nicht verfügbar. Dafür gibt’s eine Smartphone-Halterung auf dem Armaturenbrett sowie einen USB-Anschluss zum Laden. Das Smartphone lässt sich direkt als Navi nutzen oder man bindet es über die Skoda-App Move&Fun an. Die App eignet sich zudem für die Anzeige von Fahrdaten sowie die Radio- und Musikwiedergabe.

Die vorderen Integralsitze bieten ausreichend Knie- und Kopffreiheit sowie guten Seitenhalt. In Reihe zwei wird’s für größere Mitfahrer erwartbar eng und spartanisch: Im Dreitürer ist trotz Easy-Entry-System beim Ein- und Ausstieggute Gelenkigkeit gefordert. Au- ßerdem lassen sich die hinteren Seitenfenster nur minimal aufklappen. Auch beim Fünftürer ist die Kniefreiheit hinten für größere Passagiere eingeschränkt. Elektrische Fensterheber gibt es in der Basisversion nur gegen Aufpreis. Der Kofferraum ist für einen Kleinwagen dagegen geräumig: Er fasst 251 Liter, bei umgeklappter Rückbank bis 959 Liter.

In Sachen Sicherheit ist die Notbremsfunktion City Safe Drive mit Licht- und Regensensor neu an Bord . Die hilft, Auffahrunfälle bis Tempo 30 zu vermeiden und leitet im Notfall eine Vollbremsung ein (280 Euro Aufpreis). Je nach Ausstattungsvariante gibt’s viel weiteres Zubehör wie z.B. beheizbare Vordersitze oder Außenspiegel. Dazu 16 Skoda-typische Simply-Clever-Lösungen wie Regenschirm unter dem Beifahrersitz, mobile Abfallbehälter usw.

+ Das 3,4-Zentimeter-Plus in der Länge kommt natürlich auch dem Kofferraum zugute. © Hersteller

Unter der Haube arbeiten die bekannten 1,0-l-Benziner mit 60 oder 75 PS oder alternativ ein Gasantrieb. Bei unserer Ausfahrtschwimmt der 60-PS-Benziner in der Stadt flott mit, beschleunigt bei intensiver Nutzung der Fünfgang-Handschaltung in 14,4 Sekunden von null auf 100 km/h. Auf der Autobahn schafft er lautstarke 162 km/h in der Spitze. Agiler sind wir bei gleichem Hubraum (999 ccm) mit dem 75-PS-Motor: null auf 100 km/h in 13,5 Sekunden, bei 173 km/h ist Schluss. Die angegebenen 4,4 Liter Verbrauch sind jedoch utopisch – der Bordcomputer zeigt jeweils zwei bis drei Liter mehr an.