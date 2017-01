Super Bowl: Peter Fonda lässt seine Harley stehen

„Easy Rider“ steht wohl wie kein anderer US-Film für das Lebensgefühl der Biker. Beim Super Bowl verabschiedet sich Hauptdarsteller Peter Fonda von seiner Kult-Rolle in dem Road-Movie, aber nur fast.

Der Super Bowl am nächsten Sonntag (5. Februar) gilt in den USA als größtes Sportevent des Jahres. Das US-amerikanische Football-Finale im texanischen Houston verfolgen Milliarden Menschen im Fernsehen. Die Werbespots in den Spielpausen lassen sich Unternehmen einiges kosten.

Kreativ, witzig und originell müssen diese Spots allerdings sein. Sonst zappen die Zuschauer in den Werbepausen einfach weg. Die Spots sind deswegen aufwändig produziert. Um aufzufallen, lassen sich die Unternehmen einiges einfallen.

„Easy Driver“ statt „ Easy Rider“

Biker-Ikone Peter Fonda spielt in einem dieser 60-Sekunden-Clips mit. Der Filmtitel lautet allerdings „Easy Driver“ statt „Easy Rider“. Das Gefühl von Freiheit und Abenteuer lässt der Schauspieler mit dem neuen Mercedes-AMG GT Roadster statt einer Chopper aufleben. Natürlich ohne auf den Song „Born to be Wild“ zu verzichten, fährt Fonda in einem offenen Mercedes AMG GT Roadster durch die amerikanische Prärie. Dabei sieht der Schauspieler immer noch verdammt gut aus, wie selbst eine Bikerin in dem Clip feststellt.

Idee und Skript zum aktuellen Spot stammen von der europäischen Mercedes-Benz-Lead-Agentur Antoni. Regie führten die Coen-Brüder Joel und Ethan, die durch Filme wie „Fargo“, „The Big Lebowski“ oder „No Country for Old Men“ bekannt sind.

„American Dream“ beim Super Bowl

Bereits in den Jahren 2011, 2013 und 2015 war Mercedes-Benz mit Spots beim US-Football-Finale vertreten.

Tierisch ging es beim Super Bowl 2015 zu.

Schildkröte und Hase spielten beim Mercedes-Werbespot mit

Traditionell nutzen Autobauer den Super Bowl für ihre Werbung. Volkswagen war bislang immer gut dabei, und auch wir haben darüber berichtet: Das Video zum Artikel „VW-Ingenieuren wachsen im Werbespot Flügel“ ist allerdings nicht mehr auf YouTube verfügbar.

Das US-amerikanische Football-Finale im texanischen Houston findet am 5. Februar 2017 statt.

