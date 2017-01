Deutscher Autohändler versteigert Trump-Mercedes-Cabrio

Ein Mercedes 560 SL Baujahr 1987 in Top-Zustand - schon diese Worte bringt die Augen vieler Oldtimer-Liebhaber zum Leuchten. Obendrein gehörte das Cabrio früher Donald Trump.

Die Oldtimer-Profis von „Baz Dreamcars“ in Waghäusel (Baden-Württemberg) verkaufen ihre Fahrzeuge in ganz Europa. Nun haben Firat Baz und Baris Baz - Vater und Sohn - einen echten Knaller im Angebot: ein Mercedes 560 SL Cabrio der Baureihe W 107; 8-Zylinder mit 231 PS und 11.500 Meilen auf dem Tacho.

40.000 Euro haben Junior und Senior Baz für das Cabrio mit seiner besonderen Geschichte hingeblättert. Das war vor zwei Jahren. Aber jetzt ist wohl der perfekte Zeitpunkt, das Stück mit viel Gewinn zu verkaufen.

Denn das Cabrio mit seiner sehr seltenen Farbkombination, „Barolorot“-Lackierung und „Dattel“-Interieur, hatte einen ganz besonderen Vorbesitzer: nämlich Donald Trump persönlich, wie auf der „Baz Dreamcars“ Internetseite zu lesen ist. Ein Auto „made in Germany“.

Nun ist Donald Trump der 45. US-Präsident und jeden Tag in den Schlagzeilen. Das Cabrio hatte Donald Trump mit seiner Ex-Frau Ivana Trump gekauft. Von 1977 bis 1992 waren die beiden verheiratet. Den Wagen kauften und bestellten Donald und Ivana gemeinsam am 17. Juli 1987 bei Sovereign Mercedes-Benz of Brooklyn in New York (USA).

Rechnungsanschrift und Dokumente bestätigen Donald und Ivana Trump als Käufer. Auf den Papieren mit der originalen Unterschrift von Donald Trump ist zu lesen, dass die Familie Trump damals wohnhaft im Trump Tower in 725 Fifth Avenue, New York, NY 10021 war.

Nach der Scheidung im Jahr 1992 trennte sich Ivana Trump von ihrem Mann Donald, aber nicht von diesem Mercedes 560 SL Cabrio. Beim Umzug in ihre neue Residenz Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida war der Wagen mit von der Partie. Bis sich Ivana Trump von der kompletten Palm-Beach-Residenz - inklusive Möbel und Fuhrpark - trennte. Das war 2014.

„Trump-Mercedes“ - Baujahr 1957

Der restaurierte Oldtimer dürfte heute mehr als 80.000 Euro wert sein. Wie und wann genau „Baz Dreamcars“ das Cabrio verkaufen wird, stehe, wie automobilwoche.de berichtet, noch nicht fest. Die Nachricht von Trumps Cabrio sorgt bei der Firma in Waghäusel jedenfalls für Wirbel. Und sei eine unbezahlbare Werbung.

Der mächtigste Mann der Welt - der neue US-Präsident Donald Trump, hat einen Faible für Autos, auch für deutsche. Das ist bekannt. Allerdings wird der mächtigste Mann der Welt in Zukunft im sichersten Auto der Welt unterwegs sein und zwar in „The Beast“ (zu Deutsch: das Biest) - wie die Präsidenten-Limousine selbst vom U.S. Secret Service genannt wird.

