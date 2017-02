Ekel-Video: Pfui Spinne! Angelina Jolie graut's vor nichts

London - Fremde Länder, andere Essgewohnheiten. Die Kosmopolitin Angelina Jolie hat damit kein Problem, und beweist, dass es nicht immer Kaviar sein muss.

Für Angelina Jolie (41) und ihre Kinder sind auch ungewöhnliche Nahrungsquellen auf Reisen anscheinend kein Problem. "Teilen wir uns eine Spinne?", fragt die Schauspielerin in einem Video der BBC World News von Sonntag. Darauf war zu sehen, wie Jolie und eine Reporterin auf einer Kambodscha-Reise die örtlichen Leckerbissen - gebratene Skorpione, Spinnen und Käfer - zubereiten.

Sie habe die örtlichen Spezialitäten probiert, als sie das erste Mal das Land besuchte, sagte Jolie in dem Video. "Man fängt mit Heuschrecken an, zu einem Bier, und irgendwann ist man dann bei Taranteln."

Auf Twitter überwog westliches Entsetzen: "Niemals", schrieb ein Nutzer.

Jolie und ihre sechs leiblichen und adoptierten Kinder aus der Beziehung zu Brad Pitt, von dem sie sich kürzlich getrennt hatte, waren am Wochenende in Kambodscha, um Jolies Film "First They Killed My Father" vorzustellen. Das Werk, in dem Jolie Regie führt, erzählt die Geschichte um den Massenmord an der kambodschanischen Bevölkerung aus der Sicht eines Kindes.

dpa