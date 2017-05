Bjarne Mädel kann beim Tischfußball gut abschalten

Der Schauspieler Bjarne Mädel weiß, wie er am besten abschalten kann.

Wenn der kleine Ball über die Platte flitzt und möglichst im gegenerischen Tor versenkt wird, ist eine gute Reaktionszeit gefragt. Zum Nachdenken über andere Dinge bleibt dann keine Zeit - und das ist gut so.

Hamburg - Der Schauspieler Bjarne Mädel (49, "Mord mit Aussicht") kann beim Tischfußball gut abschalten.

"Beim Kickern bin ich richtig im Moment. Nichts ist so schnell wie Tischfußball, da bleibt keine Zeit, um zu grübeln oder um an irgendetwas Gehaltvolles zu denken", sagte Mädel der aktuellen Spezialausgabe der Wochenzeitung "Die Zeit" mit dem Titel "Arbeit. Liebe. Geld.". Seine Hände seien beim Tischfußball in Bewegung, die Augen müssten sich auf diese kleine Kugel konzentrieren, wie sie über den Tisch flitze, ergänzte der Schauspieler, der unter anderem als "Tatortreiniger" vor der Kamera stand. "Auch wichtig: Die Verletzungsgefahr ist deutlich geringer als draußen auf dem grünen Rasen."

Mädel lebt mit seiner Freundin in Berlin und arbeitet nach eigener Aussage manchmal 5, manchmal 95 Stunden pro Woche.

dpa