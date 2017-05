Cannes: Diane Kruger zur besten Schauspielerin gekürt

Mit ihrer ersten großen Rolle in einer deutschen Produktion landet Schauspielerin Diane Kruger beim Filmfestival in Cannes gleich mal den Hauptgewinn. Die Freude ist riesig.

Die Deutsche Diane Kruger ist beim 70. Filmfestival in Cannes mit dem Preis als beste Schauspielerin ausgezeichnet worden. Kruger erhielt die begehrte Trophäe am Sonntagabend für ihre Darbietung in dem Film des Hamburger Regisseurs Fatih Akin "Aus dem Nichts". Es war ihre erste große Rolle in einer deutschen Produktion.

Das blonde Ex-Model spielt in der Regel in großen Hollywood-Produktionen mit. Zu ihrer Rolle in Akins Film hatte sie indes zuletzt gesagt, der Film habe ihr "Leben verändert". Kruger spielt in dem Drama eine Mutter, deren kurdischstämmiger Mann und Sohn von Neonazis ermordet werden.

Zum besten Schauspieler wurde in Cannes der US-Star Joaquin Phoenix für seine Rolle in dem Thriller "You Were Never Really Here" gekürt. Die US-Regisseurin Sofia Coppola wurde als beste Regisseurin für ihr Remake des Films "Betrogen" (The Beguiled) ausgezeichnet.

AFP