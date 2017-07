Deutschland-Besuch: Wo Sie William und Kate winken können

Mit Spannung wird der Besuch der royalen Familie in Deutschland erwartet. An einigen ausgesuchten Orten werden royale Fans einen Blick auf William Kate erhaschen können.

Berlin - Fans bekommen beim ersten gemeinsamen Besuch von Prinz William und Herzogin Kate (beide 35) in Deutschland gleich mehrere Gelegenheiten für einen Blick auf die Royals.

Wie die britische Botschaft in Berlin am Donnerstag mitteilte, ist das Paar zuerst am 19. Juli am Brandenburger Tor in Berlin zu sehen. Mehr Details zum Besuch von Prinz William und Herzogin Kate finden Sie hier.

Einen Tag später können Interessierte William und Kate in Heidelberg am Neckarufer zuwinken - das Paar wird in Ruderbooten vorbeifahren.

In Hamburg kann man am 21. Juli vor der Elbphilharmonie einen Blick auf die berühmten Gäste erhaschen. Die Botschaft rät Schaulustigen in den drei Städten, frühzeitig da zu sein, weil es voll werden könnte.

Wann und wo sind Prinz George und Prinzessin Charlotte zu sehen?

William und Kate bringen auch ihre beiden Kinder Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (2) mit nach Deutschland - an welchen Terminen sie zu sehen sein werden, ist bisher nicht bekannt. Die Familie besucht Warschau und Danzig, bevor sie in Berlin erwartet wird. Die Planungen für den Besuch laufen bereits seit mehreren Monaten.

