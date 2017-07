Ex-Kinderstar Andrea Jürgens mit 50 Jahren gestorben

Andrea Jürgens ist am Montag im Alter von 50 Jahren gestorben. Die Frau aus Wanne-Eickel (heute Herne) wurde in den späten 70er Jahren zum Kinderstar.

Wanne-Eickel - Große Trauer um Schlagerstar Andrea Jürgens. Die 50-Jährige ist am Montag an den Folgen eines akuten Nierenversagens gestorben, wie bild.de berichtet. Auf ihrer offiziellen Facebookseite war am Donnerstagvormittag zu lesen: „Die traurige Nachricht hat uns nun ereilt: Andrea Jürgens ist verstorben. Wir trauern um eine Ausnahmekünstlerin, die die Liebe zur Musik von Kindesbeinen an begleitete. Ruhe in Frieden. Wir werden dich vermissen.“ Die Plattenfirma von Jürgens gab bei bild.de ein Statement ab: Es sei eine Ehre gewesen, „mit und für Andrea Jürgens zu arbeiten. Wir trauern um eine der wichtigsten Künstlerinnen des deutschen Schlagers. Andrea wird uns allen sehr fehlen. Sie ist unersetzlich.“

Schon Mitte April musste die jüngste ZDF-Hitparaden-Gewinnerin („

Und dabei liebe ich Euch beide

“, 1978) ins Krankenhaus. Damals sagte Manager Erhard Große (58), dass es sich um eine „langwierige, aber nicht lebensbedrohliche“ Erkrankung handle.

Wie bild.de erfahren haben will, soll Jürgens bei einem ihrer letzten Auftritte im Januar 2016 wegen einer Virusinfektion behandelt worden sein. Erst vor wenigen Wochen sei die 50-Jährige wieder entlassen worden.

mk