Geständnis von Sarah Lombardi: Das läuft wirklich mit Michal T.

Berlin - Auf der Fashion Week verriet Sarah Lombardi, was wirklich zwischen ihr und Affäre Michal T. läuft und wie sie die aktuelle Situation zwischen sich und Noch-Ehemann Pietro Lombardi einschätzt.

Sarah Lombardi (24) ist zurück auf dem roten Teppich. Nach der aufwühlenden Trennung von Noch-Ehemann und DSDS-Gewinner Pietro Lombardi (24) und der daraufhin in allen öffentlichen Medien ausgetragenen Schlammschlacht hat Sarah nun beschlossen, sich auch wieder beruflich in die Öffentlichkeit zu wagen.

Am vergangenen Dienstag gab Sarah Lombardi ihr Debüt auf der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin und genoss ihren Auftritt sichtlich. Im Blitzlichtgewitter der Fotografen feierte sie ihren ersten öffentlichen Auftritt seit langem, bei dem es nicht um Trennung, Seitensprünge, Hasstiraden und tränenreiche Statements ging.

Dass Sarah allein auf der Veranstaltung erschien, entlockte dem ein oder anderen Reporter dann doch ein paar neugierige Fragen. Die wichtigste natürlich: Was läuft jetzt eigentlich zwischen Sarah Lombardi und Fremdgeh-Affäre Michal T.?

Sarah Lombardi: Neue Chance für die Liebe?

Erst vor einigen Tagen hatte Sarah in einem Interview mit der Bild-Zeitung betont:„Er war kein One-Night-Stand!“ Und auch sonstige Aufnahmen der beiden - mit Söhnchen Alessio auf dem Weihnachtsmarkt oder beim Liebesurlaub in Paris - erweckten immer wieder den Eindruck, als habe Sarah in Michal T. eine neue Liebe gefunden.

Auf die Frage, ob Sarah Lombardi und Michal T. nun ein Paar sind antwortete Sarah (siehe Video unten) nun: „Wir verbringen viel Zeit miteinander, da versteck‘ ich mich auch nicht, und was daraus wird, das werd‘ ich sehen.“

Bereits kurz vor Weihnachten hatte Sarah in einem Interview mir RTL auf die Frage, ob aus ihrer Affäre eine richtige Beziehung werden könnte, geantwortet: „Also auszuschließen ist nichts.“

Mit Pietro Lombardi hat sie abgeschlossen

Klingt ganz so, als würden die beiden tatsächlich daran arbeiten, aus ihrer wieder entdeckten Liebe - schließlich sollen die beiden vor Sarahs Zeit bei DSDS bereits ein Paar gewesen sein - etwas Ernstes entstehen zu lassen. Für ihren baldigen Ex-Mann Pietro Lombardi findet Sarah auf der Fashion Week dann keine sonderlich warmen Worte mehr:„ Ich hätte unserer Liebe noch eine Chance gegeben, wenn auch von beiden Seiten da wirklich der Wille gewesen wäre, dafür was zu tun und was zu ändern und ja, irgendwann muss man dann einfach abschließen.“

Abgeschlossen hat Sarah also mittlerweile mit ihrer alten Beziehung, sie wäre nun bereit für etwas Neues. Dass Michal T. sich dabei aktuell noch von den öffentlichen Auftritten seiner Vielleicht-bald-wieder-Freundin fern hält, kann der Sache gut tun. Schließlich hat Sarah Lombardi, egal was sie tut, noch immermit schweren Anfeindungen zu kämpfen.

Auf der Fashion Week hingegen stand sie im Mittelpunkt des Blitzlichtgewitters und schoss Selfies mit ihren neu gewonnen Freundinnen, um ihre Rückkehr in die berufliche Öffentlichkeit zu dokumentieren. Eine davon: Cathy Hummels (28), die Ehefrau von Fußball-Profi und Bayern-Star Mats Hummels (28).

Sarah Lombardi im Kampf gegen ihre Hater

Von ihr kann Sarah vielleicht noch lernen, wie man sich bei Hater-Angriffen ein dickes Fell zulegt, schließlich muss auch Cathy Hummels, egal was sie tut, regelmäßig mit Kritik auf den Social-Media-Kanälen rechnen. Möglicherweise haben sich die beiden jungen Frauen auch deshalb so gut verstanden.

Nach dem monatelangen Sarah-Shitstorm gönnt man ihr nun jedenfalls ein bisschen Ruhe, um sich auf ihre weitere Karriere in der Modewelt und die Festigung ihrer neuen Beziehung zu konzentrieren. Außerdem ist da ja auch noch Söhnchen Alessio (1). Dem soll es ja auch gut gehen.

Es scheint so, als seien die Zeiten des Rosenkrieges zwischen Sarah und Pietro Lombardi endlich vorbei. Auch Pietro betonte vergangene Woche in einem Interview mit Stern TV: „Lasst Sarah in Ruhe. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Auch sie.“ Mittlerweile hat Pietro sogar das Management gewechselt, um sich auch beruflich von Sarah zu trennen. Auf die jeweiligen Solo-Karrieren der beiden darf man also gespannt sein.

Katharina Haase

SnackTV