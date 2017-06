Trauer um Schlager-Star und Ex-Dschungelcamper Gunter Gabriel

Gunter Gabriel ist tot. Der Schlager-Star ist im Alter von 75 Jahren an den Folgen eines Sturzes auf einer Steintreppe gestorben.

Harburg - Der deutsche Country- und Schlagersänger Gunter Gabriel ist tot. Gabriel starb an den Folgen eines Sturzes auf einer Steintreppe, wie seine Agentur am Donnerstag in Berlin mitteilte. Als Folge des Unfalls am Vorabend seines 75. Geburtstags habe er mehrfach operiert werden müssen, am Donnerstag sei er in einem Krankenhaus in Hannover gestorben.

Der 1942 geborene Gunter Gabriel war vor allem als Country-Schlager-Sänger bekannt. Er verwandelt Johnny Cashs "Wanted Man" in seine Version "Ich werd' gesucht in Bremerhaven" und wurde danach "deutscher Johnny Cash" genannt. Zur "Stimme des armen Mannes" wurde er mit dem Lied "Hey Boss - ich brauch mehr Geld". Bekannt wurde er allerdings auch durch einen heftigen Absturz in einen finanzielle und psychische Krise. 2007 schaffte er es allerdings, sich mit seinen „Wohnzimmerkonzerten“ wieder finanziell aufzubauen. 2016 nahm er am Dschungelcamp teil.

hs/afp