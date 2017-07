Wie sieht die Klum wohl ohne Make-up aus? Hier ist die Antwort

Krasse Verwandlung: Supermodel Heidi Klum (44) hat ein Video von sich in der Maske gepostet - und damit für Aufsehen gesorgt.

Sie ist das wohl bekannteste deutsche Model: Heidi Klum. Man kennt sie perfekt gestyled, mit Haaren, wie man sie als „Nicht-Model“ wohl nur nach dem Friseur trägt, und Make-up, das nur der Visagist so zaubern kann. Aber Heidi wäre nicht Heidi, wenn sie ihr Model-Leben nicht mit der Außenwelt teilen würde. So hat sie nun ein neues Video auf Instagram hochgeladen, in dem sie ihre Verwandlung in der Maske zeigt. Das Video in Zeitraffer-Funktion macht aus Heidi Klum in nur 35,84 Sekunden einen komplett anderen Menschen - zumindest optisch. Zunächst sitzt die 44-Jährige auf einem Stuhl und blickt direkt in die Kamera. Doch schon nach kürzester Zeit sieht man die Veränderung: Die Falten sind weggeschminkt, ihre Augen durch lila-farbenen Lidschatten betont, ihre Haare sitzen perfekt.

Getting ready for a new episode of @agt tonight at 8/7c! @lindahaymakeup @lorenzomartinjr Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am 27. Jun 2017 um 11:00 Uhr

„Du siehst aus wie Michael Jackson“

Die Reaktionen auf Heidis Video lassen nicht lange auf sich warten. Viele User sind geschockt: Sieht Heidi ohne Make-up wirklich so aus? Sie kommentieren das auf teilweise niveaulose Art.

„Ohne Schminke siehst du viel älter aus als mit“

„Sind Sie alt und hässlich“

Ob Letzteres nun als Kompliment oder Beleidigung zu sehen ist, muss jeder selbst entscheiden. Viele Fans bleiben der 44-Jährigen gegenüber aber trotzdem freundlich und sprechen ihre Bewunderung aus:

„Für alle, die die Dame als alt aussehend betiteln: 44 Jahre, 4 kinder. Nur mal so nebenher. Will mal sehen, wir ihr dann ausseht. Oder besser nicht...“

„Auch ohne Make-up einfach traumhaft schön, Heidi. Ich bin einfach in Love. Hoffe, bald wieder dich öfters zu sehen bei der nächsten Staffel von GNTM 2018, kann es kaum erwarten“

Das Supermodel lässt sich von den Negativ-Kommentaren aber sicher nicht beirren. Heidi hat noch zwei weitere Videos von sich in der Maske geteilt. Denn Fakt ist: Für ihr Alter sieht die vierfache Model-Mama einfach toll aus!

Ein weiteres Video von Heidi vom 12.Juli:

Another day ..... another look @projectrunway @lindahaymakeup @wendyiles_hair Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am 12. Jul 2017 um 8:50 Uhr

