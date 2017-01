Reese Witherspoon wird mit ihrer Tochter verwechsel

Los Angeles - Zwischen ihnen liegen 23 Jahre. Doch für die Fans von Reese Witherspoon sind Mutter und Tochter anscheinend nicht immer leicht auseinander zu halten.

Hollywood-Schauspielerin Reese Witherspoon (40) sieht ihrer 17-jährigen Tochter in den Augen mancher so ähnlich, dass es einigen mitunter schwer fällt, die beiden auseinander zu halten. „Zu Weihnachten war die Premiere des Films „Sing“ und da ging die Studioleiterin zu Ava und gratulierte ihr zu dem Film“, sagte die Oscar-Preisträgerin („Walk the Line“) dem Online-Portal „Entertainment Tonight“.

Auch Fans von Witherspoon empfinden eine optische Ähnlichkeit zwischen Mutter und Tochter: Als Witherspoon vor rund einer Woche auf ihrem Instagram-Account ein Foto postete, das sie gemeinsam mit Ava zeigt, kommentierten mehrere User das mit einem Wort: „Twins“ („Zwillinge“).

Me and my girl #Happy2017 Ein von Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) gepostetes Foto am 2. Jan 2017 um 9:43 Uhr

dpa