Knack-Po: So sexy zeigt sich Victoria Swarovski am Strand

Victoria Swarovski, österreichische Popsängerin und TV-Sternchen, zeigt sich auf ihrem Instagram-Profil ungewohnt freizügig.

Kitzbühel - Deutschland kennt Victoria Swarovski (23) spätestens nach ihrem Auftritt beim „Supertalent“ auf RTL: Dort saß die 23-Jährige letztes Jahr erstmals neben Dieter Bohlen (63) und Bruce Darnell (59) in der Jury, bewertete Talente bei der Samstagabend-Show. Millionen Zuschauer fieberten vor den Bildschirmen mit, lernten die Popsängerin aus Österreich besser kennen.

Victoria unterschrieb mit 17 Jahren bereits ihren ersten Plattenvertrag (Sony), sang für den Kinofilm „Die Chroniken von Narnia: Die Reise auf der Morgenröte“ sogar den Titelsong. Nachdem sie 2016 die deutsche Ausgabe von „Let‘s Dance“ gewann, tanzte und lachte sich die schöne Innsbruckerin in die Herzen der Zuschauer.

Seit 20. Mai 2017 ist die Tochter einer Journalistin und des Unternehmers Paul Swarovski verheiratet. Bei Instagram folgen der Glamour-Lady 123.000 Menschen. Victoria Swarovski postet Fotos von teuren Taschen, luxuriösen Urlaubsorten oder zeigt sich auf dem Roten Teppich.

On my way to the MMC Studios ready for my last rehearsal with @erichklann so excited for today's show!!! #letsdance2017 #dance Ein Beitrag geteilt von Victoria Swarovski (@victoriaswarovski) am 24. Feb 2017 um 3:33 Uhr

Doch die 23-Jährige kann auch anders: Jetzt gewährte Victoria ihren Fans einen Blick auf ihren Allerwertesten. Im knallbunten Bikini mit Blumenmuster zeigt sich die 1,72 Meter große „Let‘s Dance“-Gewinnerin von hinten am Strand von Dubai und verzaubert damit ihre Follower. „Was für ein heißer Hintern“, schreibt Jacob unter das Urlaubsfoto. Und Adrian meint: „Toller Hintern.“ Im Netz kommt das Po-Foto gut an. Eigentlich zeigt sich Victoria Swarovski so sexy nur ihrem Ehemann. Was der zu den Fotos sagt, blieb leider offen ...

Early bird at the beach... ❤️wish you all a fantastic weekend... #dubai #sunnyday Ein Beitrag geteilt von Victoria Swarovski (@victoriaswarovski) am 1. Jun 2017 um 22:23 Uhr

mk