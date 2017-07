Krasse Veränderung: So sieht Marie Nasemann nicht mehr aus

So kennt man Marie Nasemann: Mit brünetten Haaren.

Marie Nasemann kennt man als die Dunkelhaarige mit den grünblauen Augen. Doch das hat sich nun geändert - das Model hat nämlich eine Typveränderung durchlebt.

München - Es ist schon satte acht Jahre her, dass es Marie Nasemann (28) ins Finale der viertel Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ schaffte. Klar, dass sich auch Models in dieser Zeit verändern. Doch während man der 28-Jährigen die paar Jährchen mehr nicht unbedingt ansieht, ist es eine krasse Typveränderung, die die Münchnerin zuletzt durchmachte.

Denn: Anstatt der langen brünetten Mähne ist Marie Nasemann nun erblondet - selbst hartgesottene Fans des Models müssen jetzt zweimal hinschauen, um es zu erkennen. Warum sich die 28-Jährige für einen neuen Look entschied? Ganz einfach: Weil sie eine Rolle in dem ZDF-Dreiteiler „Bella Germania“ übernimmt - und für die sind die blonden Haare offenbar Voraussetzung. Doch egal ob blond oder brünett: Marie Nasemann kann definitiv beides tragen!

Beware of blondie ⚡ Ein Beitrag geteilt von Marie Nasemann (@marienasemann) am 6. Jul 2017 um 22:58 Uhr

Dass ihr die neue Haarfarbe steht, finden auch die Fans. „Sieht richtig gut aus, kleidet dich - in meinen Augen - sogar noch besser als deine Naturhaarfarbe“, findet zum Beispiel eine Userin auf Instagram und ein anderer Nutzer kommentiert: „Ich liebe es, wundervoll.“ Doch nicht jeder ist komplett überzeugt. „Schönes Foto, aber mit dunklen Haaren bist Du noch hübscher. Da strahlen die Augen mehr“, ist in einem weiteren Kommentar unter einem Blondie-Foto des Models zu lesen.

So sah das Model übrigens mit braunen Haaren aus:

Arrived in paradise!! This sunset!! @fresh_surf #freshsurf #fuerteventura #sun Ein Beitrag geteilt von Marie Nasemann (@marienasemann) am 17. Jun 2017 um 12:23 Uhr

Love my all white looks ✅ das Outfit gibt's online bei @aboutyoude Link in Bio! #youandidols #marienasemann #ad #ootd Ein Beitrag geteilt von Marie Nasemann (@marienasemann) am 22. Mai 2017 um 4:31 Uhr

Marie Nasemann nahm im Jahr 2009 an der vierten Staffel der ProSieben-Show „Germany‘s Next Topmodel“ teil. Sie schaffte es ins Finale und belegte dort den dritten Platz. Siegerin damals: Sara Nuru.

