Fans geschockt: Dunkles Geheimnis von Inka Bause veröffentlicht

Inka Bause leidet an einer Zwangsstörung.

Sie ist das Gesicht der RTL-Sendung „Bauer sucht Frau“: Inka Bause. Jetzt hat die 48-Jährige eine dunkles Geheimnis gelüftet.

Köln - Inka Bause (48) überrascht mit einem Geständnis: Die Moderatorin derRTL-Sendung „Bauer sucht Frau“ soll nach eigenen Angaben unter einer Zwangsstörung leiden. „Wenn ich angespannt bin, dann merke ich, dass ich bei Fußbodenplatten nicht auf die Linien treten kann“, erklärt sie gegenüber dem Magazin das neue. Damit ist die beliebte Moderatorin nicht alleine.

Von Zwangsstörungen sind in Deutschland ca. zwei Millionen Menschen betroffen, wie Experten schätzen. Die Ausprägungen sind vielfältig und gehen vom Vermeiden von Bodenlinien bis zum zwanghaften Händewaschen.



Der Druck auf Inka Bause steigt diese Woche weiter an: Am Montag stellt sie die 16 neuen Kandidaten vor, die in ihrer Sendung die große Liebe suchen, wie berliner-kurier.de berichtet. Nach der Bewerbungsphase für interessierte Frauen beginnt die 13. „Bauer sucht Frau“-Staffel im Herbst auf RTL.

mk