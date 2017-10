Nun doch: Rocklegende Tom Petty starb mit 66 Jahren

Der US-Rockmusiker Tom Petty ist mit 66 Jahren gestorben. Er hat am Montag in seinem Haus in Malibu einen Herzinfarkt erlitten. Kurz zuvor hatte seine Tochter den Tod noch dementiert.

Petty sei nach seinem Herinfarkt in einem Krankenhaus in Los Angeles gestorben, gab die Familie in der Nacht zu Dienstag in einer Erklärung bekannt. Kurz zuvor hatte Pettys Tochter noch den Tod des Vaters dementiert, US-Medien hatten Berichte über Pettys Tod zurückgezogen.

Der Sänger sei "friedlich im Kreis seiner Familie, Bandkollegen und Freunde gestorben", hieß es in der Erklärung der Familie weiter. Die Bemühungen im Krankenhaus zur Wiederbelebung nach dem Herzinfarkt seien erfolglos geblieben. Petty sei "viel zu früh gestorben", erklärte die Familie.

Vor der offiziellen Todesmitteilung der Familie hatte es Wirbel um Meldungen zu Pettys Ableben gegeben. Die Internetseite "TMZ" und der Fernsehsender CBS hatten über den Tod des Musikers berichtet - und sich ein verärgertes Dementi von dessen Tochter Annakim Violette Petty eingehandelt. "Wie könnt Ihr es wagen zu berichten, mein Vater sei tot?", schrieb sie auf Instagram. Die Medien zogen daraufhin ihre Meldungen zu Pettys Tod zurück.

Petty hatte seit den 70er Jahren solo und mit seiner Band Tom Petty & the Heartbreakers Welterfolge gefeiert. Songs wie „American Girl“, „Free Falin'“, „Refugee“ oder „I Won't Back Down“ wurden zu Hits.

+ Tom Petty (l) gibt mit seiner Band Tom Petty and the Heartbreakers am 23.09.1987 in Helsinki, Finnland, ein Konzert. © dpa

Erst vor wenigen Tagen war die Band in Los Angeles aufgetreten, für November waren zwei Konzerte in New York angekündigt.

afp/dpa