Nach Rippen-OP: Schwächeanfall von Sophia Wollersheim im TV

Schock für Sophia Wollersheim (29): Vor einem TV-Interview klappte die 29-Jährige zusammen. Eine Folge ihrer krassen Schönheitsoperation?

Sophia Wollersheim liebt Schönheitsoperationen. Ihre Cup-Größe ließ sie auf unglaubliche 70 K ausbauen, auch Beine, Nase und Po sollen operiert sein, wie focus.de berichtet. Erst kürzlich sorgte die 29-Jährige wieder für Aufsehen, als sie sich in Amerika unter Messer lag und sich für eine schmalere Taille vier Rippen entfernen ließ. (Wir berichteten über den Eingriff). Übertrieben? Ja, sagen die Fans. Im Netz stimmten unsere User ab, 42 Prozent fanden den Eingriff „total übertrieben und gefährlich für die Gesundheit“. Doch damit nicht genug: Jetzt scheint die extreme Schönheitsoperation tatsächlich gesundheitliche Folgen zu haben.

Haters gonna Hate #surgery #beverlyhills #humandoll #tbt #2017 Ein Beitrag geteilt von Sophia Vegas (@officialsophiavegas) am 27. Jun 2017 um 7:40 Uhr

Während eines TV-Interviews mit ProSieben (hier das ganze Interview) trug Sophia ein Korsett, wirkte eng eingeschnürt. Dann passierte es: Sophia Wollersheim erlitt vor laufenden Kameras einen Schwächeanfall - noch bevor das Interview überhaupt begann. Die 29-Jährige musste sich sogar an einer Laterne abstützen, brach die Dreharbeiten vorübergehend ab.

„Ich habe ein bisschen Aua gerade“, sagte Sophia mit schwacher Stimme. „Ich habe noch Schmerzen, auf jeden Fall. Das war die schlimmste OP meines Lebens.“ Bevor es weiter gehen konnte, musste sie sich erst dringend von einem der Korsetts befreien. Als das Busenwunder wieder bei Kräften war, erzählte sie mehr von der krassen Operation. Vier Rippen habe sie sich bei der schwierigen OP entfernen lassen, zwei auf jeder Seite. „Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel Schmerz empfunden. Ich wollte zwischenzeitlich sterben.“

Guten Morgen meine lieben jetzt geht's los mit dem zweiten Drehtag #beverlyhills #humandoll #production #splash #girls #justwannahavefun Ein Beitrag geteilt von Sophia Vegas (@officialsophiavegas) am 12. Jun 2017 um 10:14 Uhr

Viele Fans fragen sich, was Sophia Wollersheim mit den vielen Schönheitsoperationen erreichen will. Die 29-Jährige antwortete, ihr Ziel sei es einfach, eine Ikone zu sein. Anscheinend nimmt sie dafür auch gesundheitliche Folgeschäden in Kauf...

mk