Cher: Kann man mit 71 noch so ein knappes Outfit tragen?

Musiklegende Cher hat gerade ihren 71. Geburtstag gefeiert. Trotzdem stand die Sängerin in einem mega knappen Kostüm bei den Billboard Music Awards 2017 auf der Bühne und sorgt für Gesprächsstoff.

Las Vegas - Rekord für Drake, Schlagzeilen für Cher und eine Reise in die Vergangenheit mit Céline Dion: Die Billboard Music Awards in Las Vegas haben am Sonntag die Zuschauer mit denkwürdigen Auftritten begeistert.

Rapper Drake schreibt Geschichte

Großer Gewinner des Abends war der kanadische Rapper Drake (30), der gleich 13 Preise abräumte - so viele, wie noch kein Künstler zuvor. Der Musiker („One Dance“) bekam unter anderem die Auszeichnungen für den besten Künstler, das beste Rap-Album und seine Live-Tournee. Auch Beyoncé (35), die wegen der anstehenden Geburt ihrer Zwillinge fehlte, und das Duo Twenty One Pilots holten mehrere Preise.

Knappes Outfit von Cher

Einen viel diskutierten Auftritt lieferte Musiklegende Cher, die den Icon Award von Sängerin Gwen Stefani überreicht bekam. Die Musikerin trug einen Tag nach ihrem 71. Geburtstag bei ihrem Hit „Believe“ ein nur aus dünnen, silbernen Ketten bestehendes Oberteil und deckte eine ihrer Brüste lediglich mit einer herzförmigen Paillette ab.

Beim Klassiker „If I Could Turn Back the Time“ zeigte sie sich mit langer, schwarz gelockter Perücke, Lederjacke und einem halb-durchsichtigen, schwarzen Bodysuit.

+ Cher © dpa

Ein ähnliches Outfit hatte sie 1989 im Musikvideo zur Single getragen. Die Zuschauer in der Arena reagierten begeistert, laut US-Medien war es Chers erster Auftritt bei einer Award Show nach 15 Jahren. Musikerkollegin Céline Dion (49) tanzte hinter der Bühne mit.

„Mein Erfolg hat sehr viel mit Glück zu tun“, sagte Cher bei ihrer Dankesrede. „Als ich jung war, meinte meine Mutter: „Du wirst nicht die Schlauste, Hübscheste und Talentierteste sein, aber du wirst etwas Besonderes sein“.“

Céline Dion sang ihren Hit „My Heart Will Go On“

Dion performte bei der im US-Fernsehen übertragenen Show ihren Nummer-Eins-Hit „My Heart Will Go On“, den Soundtrack zum Film „Titanic“, der vor 20 Jahren in die Kinos gekommen war. „Teil eines solchen Klassikers zu sein, ist eine ganz große Ehre. Es war sehr emotional für mich und ich musste meine Tränen zurückhalten“, sagte die Sängerin nach ihrem Auftritt.

+ Céline Dion Billboard Music Awards © dpa

Das weiße Kleid der Sängerin wurde auf Twitter fleißig kommentiert, berichtet das Onlineportal kurier.at. Vor allem die mächtigen Schultern der tief ausgeschnittene Kreation von Designer Stephane Rollande erregten demnach die Gemüter.

Billboard Music Awards 2017

Seit 1990 werden die Billboard Music Awards jährlich von dem gleichnamigen Fachmagazin verliehen, sie basieren größtenteils auf Chartplatzierungen.

dpa