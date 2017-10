Schwedens Kronprinzessin Victoria kommt nach Leipzig

Schwedens Kronprinzessin Victoria kommt im November nach Leipzig - sie nimmt an der Verleihung des schwedischen Unternehmenspreises teil.

Leipzig - Schwedens Kronprinzessin Victoria besucht am 23. November Leipzig. Die 40-Jährige wolle in der Messestadt an der Verleihung des schwedischen Unternehmenspreises teilnehmen, kündigte die Schwedische Handelskammer auf ihrer Homepage an. Zuvor hatte die „Dresdner Morgenpost“ (Donnerstag) berichtet.

Die Auszeichnung wird in diesem Jahr zum 15. Mal an die besten schwedischen Unternehmen in Deutschland verliehen.

dpa