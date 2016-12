"Hackfresse": Thorsten Legat beleidigt Angelique Kerber

Bei "Schlag den Star"

+ © dpa Wie uncharmant: Thorsten Legat (links) nannte Angelique Kerber "Hackfresse". © dpa

Berlin - Thorsten Legat ist für seine deftige Wortwahl bekannt. Bei "Schlag den Star" leistete sich der Ex-Kicker aber eine besonders harte verbale Entgleisung. Detlef Soost offenbarte peinliche Wissenslücken.

Im Laufe der Nacht wurde dem 48-Jährigen sein Fauxpas offensichtlich klar, also entschuldigte er sich auf Facebook: "Das Schlimmste aber, das mir passiert ist, war die Beleidigung von Angelique Kerber. (...) Das tut mir unsagbar leid und ich möchte mich dafür bei Angelique Kerber - unserer Nummer 1 im Tennis - in aller Form entschuldigen. So etwas darf mir nicht passieren! Ich bin am Boden zerstört!". Auch in einem kurzen Video wandte er sich sehr geknickt an Kerber und bat um Entschuldigung.

Stefan Raab Schuld an Stromausfall?

Ein Stromausfall unterbrach kurz vor Ende die Show. Gegen 1.48 Uhr wurde der Bildschirm schwarz, ProSieben blendete ein Pausenzeichen ein und meldete im Kurznachrichtendienst Twitter: "Es geht gleich weiter mit #SchlagDenStar. Es gab einen kleinen Stromausfall in der Übertragungstechnik. Sorry."

Es geht gleich weiter mit #SchlagDenStar. Es gab einen kleinen Stromausfall in der Übertragungstechnik. Sorry. — ProSieben (@ProSieben) December 11, 2016

Minuten später war das Bild wieder da.

Viele Internetnutzer frotzelten. "Stefan Raab konnte das nicht mehr mit ansehen und hat den Stecker gezogen", schrieb Twitter-Nutzerin Elaine M.

Stefan Raab konnte das nicht mehr mitansehen und hat den Stecker gezogen #SchlagDenStar #SdS — Elaine Marley (@Lady_Cha0s) December 11, 2016

dpa