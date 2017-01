So viel kassiert Sarah Lombardi pro Werbe-Posting

Köln - Ob Kleider, Baby-Klamotten oder Fitness-Drinks: Mit Werbung auf ihren Profilen bei diversen sozialen Netzwerken verdient Sarah Lombardi mittlerweile viel Geld. Jetzt weiß man auch ziemlich genau, wie viel.

Als vom Kindsvater getrennt lebende junge Mutter eines Sohnes hat man es nicht leicht. Davon kann auch Sarah Lombardi ein Lied singen. Während ihr Ex, der einstige DSDS-Gewinner Pietro Lombardi, einen Neustart seiner musikalischen Karriere anpeilt, hat man von der Sängerin in der letzten Zeit zwar viel gehört, aber nichts, was sich auf CD pressen ließe. Doch weil ja irgendwo Geld zum leben herkommen muss, nutzt die 24-Jährige ihre Bekanntschaft eifrig als Werbe-Botschafterin.

So eifrig, dass in den Kommentaren immer häufiger Kritik angesichts des product placements geübt wird. Und wenn, wie kürzlich geschehen, eine Jacke den Verdacht aufkommen lässt, sie könnte mit echtem Pelz besetzt sein, ist der Shitstorm noch um ein paar Nummern größer.

Die 24-Jährige stört das allerdings wenig. Schließlich garantiert ihr jeder Schnappschuss, auf dem prominent ein Fitness-Drink, ein Kleid oder ein Baby-Artikel zu sehen ist, ein feines Sümmchen. Auch die Erwähnung von Kosmetik-Produkten, Handy-Verkaufs-Plattformen und Mode-Online-Shops dürfte sich finanziell lohnen.

Ich hoffe, zu Euren Neujahrsvorsätzen gehört auch, dass ihr Euch auch mal etwas Gutes tut. Ich mache das zum Beispiel mit Choco Dream, dem Kakao ohne zugesetzten Zucker von @naturalmojo_de Schoki ohne schlechtem Gewissen! Gönnt Euch auch etwas schokoladig Gutes und spart mit meinem Code sarahchoco15 15% Rabatt bei www.naturalmojo.de Ein von Sarah lombardi (@sarellax3) gepostetes Foto am 12. Jan 2017 um 1:07 Uhr

Das lieb ich an BodyChange: Abnehmen ohne zu hungern, weil ich essen kann soviel ich will, yummie! Leckere Rezepte findet ihr übrigens auch bei @bodychange4wowbodies Ein von Sarah lombardi (@sarellax3) gepostetes Foto am 7. Okt 2016 um 2:24 Uhr

Seit meiner Schwangerschaft weicht mir meine Gesichtscreme nicht von der Seite die macht so eine unfassbar schöne Haut ❤️ @baborofficial #baborlove Ein von Sarah lombardi (@sarellax3) gepostetes Foto am 2. Okt 2016 um 4:29 Uhr

Meine lieben , für euch habe ich jetzt zusammen mit limango eine ,,Sarah Lombardi box'' zusammengestellt mit tollen Produkten für euren Schatz welche wir gerne 10x mal an euch verlosen möchten Den Link zum Gewinnspiel findet ihr in meiner Bio viel Glück #limango #gewinnspiel #familienleben #mamasein #mama #happy Ein von Sarah lombardi (@sarellax3) gepostetes Foto am 17. Aug 2016 um 1:38 Uhr

Ein Insider hat für das Klatschportal Promiflash geschätzt, wie viel Geld jedes Posting in Sarahs Geldbeutel spült. Die Antwort sehen Sie im Video.

