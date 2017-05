Bill Cosby: Vom Aufstieg und Fall eines Entertainers 

Vom Humor, mit dem Bill Cosby einst viel Geld verdiente, scheint heute wenig übrig. Sein Strafprozess im Alter von fast 80 Jahren markiert das vorläufige Ende einer Star-Karriere.

Philadelphia - Ein bisschen aus der Zeit gefallen sieht er schon aus. Bill Cosby sitzt im schlabbrigen Kapuzenpulli auf der Bühne, neben ihm eine Box Taschentücher und eine Flasche Wasser.

Mitten im Witz, beim Gag über eine Frau im Publikum, putzt er sich mit langsamen Handbewegungen die Nase, knüllt das Papier zusammen, lässt es hinter den Tisch fallen. "Jetzt sei still, Jackie, oder ich schwöre, die Security wird dich holen kommen." Gelächter im Saal.

Die Fans hat der Entertainer an diesem Abend im Jahr 2012 etwas außerhalb von Chicago auf seiner Seite, wie ein Video-Mitschnitt des Auftritts zeigt. Zwanglos und entspannt spielt Cosby sein Programm durch, gibt wie zu Sitcom-Zeiten den onkelhaften Geschichtenerzähler, den stets leicht verdatterten Ehemann, den von der Welt befremdeten Weltbürger. Anekdoten hat er in seiner Karriere genug gesammelt, aber ein Thema durchzieht das Witze-Repertoire: Cosbys Verhältnis zu, seinen Umgang mit, seine immer neue Verwunderung über - Frauen.

"Es ist wie mit einer jüngeren Schwester: Man muss sie rauswerfen, wenn sie anfangen, sich schlecht zu benehmen", scherzt Cosby über die Frau im Saal. Bei Ehefrauen sei das schon anders: "Nach ein paar Jahren Ehe spielen Frauen nicht mit dir, du wirst sie nicht in Verlegenheit bringen." Und dann sagt Cosby einen Satz, der irgendwie stellvertretend klingt für seine Lage nach den Vorwürfen sexueller Übergriffe in 60 Fällen, die teils Jahrzehnte zurückliegen: "Wenn du dich an etwas nicht erinnern kannst, ist das dein Problem."

Bill Cosby (79) braucht einen Gehstock

79 Jahre ist Cosby alt, Mitte Juli feiert er seinen 80. Geburtstag. Altersflecken zeichnen sein Gesicht, zu Gerichtsanhörungen kommt er mit Gehstock und schiebt sich dann etwas schwerfällig zum Eingang. Er hakt sich bei Verteidigern unter, tapst hinterher.

Ende April hatte er in einem Interview erklärt, seit etwa zwei Jahren blind zu sein - eines Morgens sei er aufgewacht und habe nicht mehr sehen können. Sogar den Gang zum Stuhl auf der Bühne müsse er Stunden vor einer Show mit Hilfe einer am Boden markierten Linie üben.

Um was geht es im Strafprozess gegen Bill Cosby

Altersschwach oder nicht, Cosby muss sich den Vorwürfen stellen. Zumindest denen der früheren Angestellten der Temple University in Philadelphia, Andrea Constand. In dem am 5. Juni beginnenden, ersten Strafprozess gegen den früheren Star aus "Die Bill Cosby Show" lautet der Vorwurf, Cosby habe ihr im Januar 2004 Tabletten verabreicht und sie in seinem Haus sexuell belästigt.

Bei einer Verurteilung drohen mehrere Jahre Gefängnis, auf freiem Fuß ist Cosby derzeit nur dank einer Kaution von einer Million Dollar (894.000 Euro).

Anfang und Ende einer Star-Karriere

Erste Gehversuche als Entertainer machte William Henry Cosby in den 1960er Jahren in einem Nachtclub in New York, bald folgten Engagements in Spielfilmen und TV-Serien. Der Durchbruch kam, als er mit der Krimi-Serie "Tennisschläger und Kanonen" als erster schwarzer Schauspieler einen Emmy gewann. Die nach ihm selbst benannte Show in den Jahren zwischen 1984 bis 1992 mit mehr 200 Folgen brachte ihm Millionen ein, auch an den Wiederholungen verdiente er kräftig.

Vor allem aber führte Cosby den Alltag der Afroamerikaner in das von weißen Darstellern dominierte TV-Universum ein. "Unnachgiebig brachte Mister Cosby im Alleingang eine neue Bewusstseinsebene in die Hauptsendezeit", schrieb die "New York Times" zu der im Jahr 1992 ausgestrahlten letzten Folge. Für die "Los Angeles Times" war die Show eine "Darstellung herzerwärmender familiärer Beständigkeit".

Trauriges Ende

Wo ist er hin, dieser Vorzeigevater, der Grimassen-Schneider mit den ulkigen Stimmen, der Lieblings-Quatschkopf im Abendprogramm von Millionen Amerikanern?

Für Fans aus Cosbys besten Tagen sind seine Auftritte am Gericht das traurige Ende eines in Ungnade gefallenen Alleinunterhalters in der Fernseh-Nation USA. Seine von den Vorwürfen erstickte Show, mit der er seiner Laufbahn als Comedian noch einmal etwas Leben einhauchen wollte, hieß ausgerechnet "Far From Finished" - noch lange nicht fertig.

Sexuelle Belästigung, Missbrauch oder Vergewaltigung

Mindestens 60 Frauen haben Cosby nach einer Zählung der "Washington Post" sexuelle Belästigung, Missbrauch oder Vergewaltigung vorgeworfen.

Weil die meisten Fälle verjährt sind, bleibt ihnen heute nur der Gang zum Zivilgericht: Mindestens sieben Zivilklagen wegen Verleumdung, sexueller Nötigung oder sexueller Belästigung haben 13 Frauen der Zeitung zufolge in drei Bundesstaaten gegen ihn angestrengt. Für sie wäre eine Verurteilung Cosbys ein spätes Machtwort der Justiz in einem Land, in dem Vergewaltigungen, vor allem an Colleges und Universitäten, zu oft übersehen, hingenommen oder nicht strafrechtlich verfolgt werden.

Man kann nur vermuten, ob die Skandal-Schlagzeilen und der Alltag an der Seite von Anwälten und auch innerhalb der Familie Cosby Spuren hinterlassen haben. Cosbys Frau Camille scheint sich öffentlich so bedeckt wie nur möglich zu halten. Vier Töchter im Alter von 40 bis 52 Jahren haben die beiden, der einzige Sohn wurde im Alter von 27 Jahren in Los Angeles auf der Straße ausgeraubt und erschossen.

Evan, die jüngste Tochter, hält jedenfalls zu ihrem Vater, der einst der gefühlte Zweit-Vater so vieler TV-Zuschauer war: "Er liebt und respektiert Frauen. Er begeht weder Missbrauch, noch ist er gewalttätig oder ein Vergewaltiger", schreibt Evan Cosby beim Verband afroamerikanischer Zeitungsverleger NNPA. "Sicher, wie viele Berühmtheiten, die sich von Gelegenheiten in Versuchung bringen ließen, hatte er seine Affären, aber das war zwischen ihm und meiner Mutter. Sie haben es verarbeitet und sind darüber hinweg, und ich bin froh, dass sie es für sich und unsere Familie getan haben."

Bill Cosby - Sexvorwürfe überschatten seine Karriere

Mindestens 60 Frauen haben dem US-Entertainer Bill Cosby sexuelle Belästigung, Missbrauch oder Vergewaltigung vorgeworfen. Die Anschuldigungen werfen über Jahrzehnte einen dunklen Schatten auf eine große Show-Karriere:

1937 - William Henry Cosby wird als Sohn eines Stewards der US-Marine und eines Zimmermädchens in Philadelphia (Pennsylvania) geboren.

1956 - Cosby bricht nach der zehnten Klasse die Schule ab und tritt wie sein Vater der Navy bei. Einige Jahre später erhält er ein Leichtathletik-Stipendium der Temple University in Philadelphia.

1962/63 - Cosby versucht sich als Comedian, tritt erstmals in der „Tonight Show“ auf und erhält einen Vertrag für ein Comedy-Album.

1964 - Cosby heiratet seine heutige Frau Camille Hanks Cosby.

1965 - Cosby ist der erste Afroamerikaner, der als prominenter Hauptdarsteller in einer TV-Serie auftritt. Für diese Rolle in der Krimi-Serie „Tennisschläger und Kanonen“ gewinnt er in den folgenden Jahren insgesamt vier Emmys. Zugleich erhebt eine 22-jährige Sekretärin einer Talentagentur den ersten Vorwurf sexueller Nötigung.

1969 - Cosby tritt erstmals in der nach ihm benannten Sitcom auf und veröffentlicht sein neuntes Comedy-Album. In diesem Jahr soll er mindestens drei Frauen Drogen verabreicht und sie vergewaltigt haben.

1972 - Cosby entwickelt die Zeichentrickserie „Fat Albert and the Cosby Kids“, in der er einer der Cartoon-Figuren seine Stimme leiht. Mindestens sieben Frauen behaupten, Cosby habe sie Anfang der 1970er Jahre unter Drogen gesetzt und vergewaltigt.

1974 - Cosby spielt an Seite von Sidney Poitier and Harry Belafonte im Film „Samstagnacht oben in der Stadt“ mit. Laut einer 2015 in Kalifornien eingereichten Zivilklage nötigt er in der Playboy-Villa in Los Angeles ein 15-jähriges Mädchen sexuell.

1977 - Cosby erhält einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Während der 1970er Jahre soll es den Aussagen mutmaßlicher Opfer zufolge mindestens 22 sexuelle Übergriffe gegeben habe.

1984 - „Die Bill Cosby Show“ startet. Sie wird weltweit ein Erfolg. Cosby spielt den Gynäkologen Dr. Cliff Huxtable. Das Format läuft bis 1992. In dieser Zeit behaupten mindestens 16 Frauen, dass Cosby sie unter Drogen setzte und sexuell nötigte.

1986/87 - Cosbys Buch „Fatherhood“ wird zum Bestseller. In dieser Zeit wird er dem „Forbes“-Magazin zufolge mit Einnahmen von geschätzten 87 Millionen Dollar zum bestverdienenden Entertainer der USA. Mindestens drei Frauen werfen ihm sexuelle Nötigung vor.

1991 - In einem CNN-Interview macht Cosby Witze über Träume aus Kindheitstagen: Er habe Frauen das Potenzmittel Spanische Fliege (das Pulver eines südeuropäischen Käfers) verabreichen wollen. Auch in seinem Buch „Childhood“ sowie in seinem Comedy-Album „It's True, It's True“ von 1969 taucht das Aphrodisiakum als Witz oder Anekdote auf.

1992-2004 - Cosby werden von Colleges und Universitäten mehr als ein Dutzend Ehrendoktortitel verliehen. Sechs Frauen behaupten, Cosby habe sie in diesem Zeitraum sexuell genötigt.

2004 - Cosby veröffentlicht seinen mittlerweile 22. Film, eine Kino-Adaption der Serie „Fat Albert“. Der mutmaßliche sexuelle Übergriff auf die Universitätsangestellten Andrea Constand soll sich in diesem Jahr in Cosbys Heim in Pennsylvania ereignet haben.

2005 - Constand geht zur Polizei und verklagt Cosby wegen sexueller Nötigung. Cosby sagt unter Eid aus, Beruhigungsmittel für Sex mit Frauen einzusetzen. Beide Seiten einigen sich außergerichtlich auf eine ungenannte Summe.

2008 - In Reden und Interviews verfechtet Cosby gute Sitten und belehrt afroamerikanische Eltern über deren moralisches Versagen. Stimmen die Vorwürfe, so hat Cosby eine 18-Jährige in der Playboy-Villa unter Drogen gesetzt und sie sexuell genötigt. Bei dem Fall handelt es sich um den jüngsten öffentlich bekannten Vorwurf.

2014 - Der Comedian Hannibal Buress macht auf der Bühne Witze, dass der „selbstgefällige“ Moralist Cosby ein Vergewaltiger sei. Das Video verbreitet sich rasch im Internet. Bald darauf häuft sich die Zahl der Frauen, die mit Vorwürfen gegen Cosby an die Öffentlichkeit gehen. Der Streamingdienst Netflix und der TV-Sender NBC stellen geplante Cosby-Projekte ein, Wiederholungen von „Die Bill Cosby Show“ werden gestrichen. Universitäten ziehen ihre Ehrendoktortitel zurück, Cosbys Stern am Walk of Fame wird mit dem Word „Vergewaltiger“ beschmiert.

2015 - Weitere Frauen werfen Cosby sexuelle Nötigung vor. 13 von ihnen verklagen Cosby - zwei wegen sexueller Nötigung und elf wegen Verleumdung. Letzterer Vorwurf bezieht sich auf die Behauptung, sie seien Lügnerinnen. Gegen sieben von ihnen reicht Cosby Gegenklage wegen Verleumdung und Einkommenseinbußen ein. Seine Tour „Far From Finished“ bricht er ab. Die Staatsanwaltschaft in Pennsylvania rollt den Fall Constand neu auf und erhebt am 30. Dezember Strafanzeige.

Mai 2016 - Eine Richter in Norristown, Pennsylvania entscheidet, dass für einen Prozess im Fall Constand ausreichend Beweise vorliegen. Cosby beteuert weiterhin, der sexuelle Kontakt habe einvernehmlich stattgefunden.

dpa