Prinz William und Herzogin Kate: So läuft der Besuch in Deutschland

Prinz William und Kate reisen im Juli nach Deutschland. Auch ihre Kinder Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (2) sind mit von der Partie. Infos und Detail zum royalen Besuch finden Sie hier.

William und Kate besuchen drei Städte in Deutschland: Berlin, Heidelberg und Hamburg. Am 19. Juli werden William und Kate mit Kind und Kegel am Berliner Flughafen Tegel eintreffen.

Für das royale Paar ist es der erste gemeinsame Besuch in Deutschland. Prinz William hatte im vergangenen Sommer Düsseldorf besucht und dort auch Angela Merkel getroffen.

Drei Tage vom 19. bis zum 21. Juli besuchen William und Kate Deutschland, zuvor geht es nach Polen. Hier finden Sie die Stationen der britischen Royals:

Tag 1: Warschau - 17. Juli

Begrüßung durch Staatschef Andrzej Duda im Präsidentenpalast

Besuch des Museums des Warschauer Aufstands und Gespräch mit Überlebenden

Treffen mit polnischen Start-ups im Warsaw-Spire-Wolkenkratzer;

Rede von William auf einer Party des britischen Botschafters im Lazienki Park anlässlich des Geburtstags von Königin Elizabeth II..

Tag 2: Danzig - 18. Juli

Treffen mit ehemaligen Gefangenen im früheren deutschen Konzentrationslager Stutthof

Spaziergang über ein Straßenfest in der Altstadt

Besuch einer Vorstellung im Shakespeare-Theater

Rundgang über die Danziger Werft und Kranzniederlegung am Solidarnosc-Denkmal.

Tag 3: Berlin - 19. Juli

Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel

Besuch von Brandenburger Tor und Holocaust-Mahnmal

Treffen mit Helfern des Vereins Straßenkinder und der Robert-Enke-Stiftung, die unter anderem auf Depressionskrankheiten aufmerksam macht

Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue

Rede von William auf einer Queen-Geburtstagsparty in der britischen Botschaft.

Tag 4: Heidelberg - 20. Juli

Besuch des Deutschen Krebsforschungszentrums

Spaziergang durch die Altstadt

Teilnahme an einem Ruderboot-Rennen auf dem Neckar

Rückkehr nach Berlin und dort Gala-Empfang in Clärchens Ballhaus.

Tag 5: Hamburg - 21. Juli

Rundgang durch das Internationale Maritime Museum anlässlich des deutsch-britischen Wissenschaftsjahrs Meere und Ozeane

Spaziergang durch die Speicherstadt

Treffen mit den Hamburger Symphonikern in der Elbphilharmonie und Besuch eines interaktiven Konzerts für Kinder

Bootstour über die Elbe

Besuch beim Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus inklusive Blick ins Cockpit der Reihe A320.

Sind Prinz George und Prinzessin Charlotte dabei?

Prinz William und Herzogin Kate werden von ihren Kindern, Prinz George und Prinzessin Charlotte, nach Deutschland begleitet. Nach Auskunft der Britischen Botschaft in Berlin werden die beiden Kinder auch bei einigen Terminen dabei sein.

Ein Sprecher desKensington Palace: “Der Herzog und die Herzogin von Cambridge freuen sich auf eine erlebnis- und ergebnisreiche Reise und darauf, als Familie Deutschland und die Deutschen kennenzulernen, die wichtige Freunde Großbritanniens sind.“

Prinz William

Geboren am 21. Juni 1982 im Londoner St. Mary's Hospital um 21.03 Uhr Vornamen William Arthur Philip Louis Heirat am 29. April 2011 Prinz William Miss Catherine Middelton - Kate - geheiratet. Titel Herzog und Herzogin von Cambridge, Graf und Gräfin von Strathearn sowie Baron und Baronin Carrickfergus. Kinder George Alexander Louis, Prinz von Cambridge (*2013) Charlotte Elizabeth Diana, Prinzessin von Cambridge (*2015)

Was bedeutet der Besuch von William und Kate in Deutschland?

Das britische Königshaus befindet sich gerade im Umbruch, meinen Experten. Prinz Philip (95) hat bereits seinen Rückzug ab Herbst angekündigt. Prinz William und Kate werden jetzt wohl mehr in Erscheinung treten.

