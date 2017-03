Nervige Twitter-Themen: So kann man sie ignorieren

Meerbusch – Manchmal drehen sich viele Gespräche auf Twitter nur um ein einziges Thema. Wer es leid ist und nichts mehr darüber lesen will, für den gibt es bei dem Kurznachrichtendienst eine praktische Funktion.

Twitter bietet eine praktische Filterfunktion: Wer Diskussionen über bestimmte Schlagwörter nicht sehen will, kann den betreffenden Begriff eine Sperrliste anlegen. Dann herrscht schnell wieder Ruhe.

Die Sperrfunktion lässt sich auf Twitter über die Einstellungen erreichen. Also zunächst die Seite https://twitter.com/settings aufrufen und dann links auf Stummgeschaltete Wörter klicken. Dadurch erscheint eine Liste mit Begriffen, über die man nichts hören oder lesen will. Über das Textfeld am oberen Rand kann die Liste für jeden Nutzer einzeln erweitert werden. Andere Nutzer merken übrigens nichts davon, wenn jemand einen Begriff ignoriert.

dpa